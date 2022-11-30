https://uz.sputniknews.ru/20221130/vrach-rasskazala-kak-povysit-rabotosposobnost-30349147.html

Врач рассказала, как повысить работоспособность

Врач рассказала, как повысить работоспособность

Как повысить свою работоспособность в осенне-зимний период - читайте в нашем материале.

2022-11-30T07:01+0500

2022-11-30T07:01+0500

2022-11-30T07:01+0500

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врач

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Здоровый сон, витамины и отсутствие вредных привычек повышают работоспособность, рассказала эндокринолог Наталия Кирдянкина. Врач назвала и другие способы поддержать уровень энергии.В осенне-зимний период многие жалуются на снижение работоспособности. Если человек чувствует, что его силы на нуле, нужно проверить состояние щитовидной железы, нейромедиаторов и работу желудочно-кишечного тракта. При неправильном питании и сбоях в работе ЖКХ возникает дефицит витаминов, особенно группы В, предупредила Кирдянкина. По ее словам, В6 запускает до 180 реакций организма, участвует в белковом, углеводном и жировом обмене, а также в синтезе гормона счастья серотонина и гормона удовольствия дофамина.Исправить ситуацию позволяет прием витаминов группы В, а также прием по назначению врача коэнзима Q10. Эндокринолог добавила, что 5-гидрокситриптофан поможет стабилизировать эмоциональное состояние, снизить раздражительность и чувство тревоги, улучшить сон. А гамма-аминомасляная кислота улучшит работу мозга и успокоит, при этом не вызывая сонливости, отметила Кирдянкина.По словам врача, сохранить спокойствие, психологический баланс и повысить свою работоспособность можно и самостоятельно. Надо полноценно и разнообразно питаться, а также соблюдать водный режим и режим сна. Кирдянкина также посоветовала максимально отказаться от вредных привычек.Также, по словам эндокринолога, важную роль в поддержании хорошего самочувствия играет борьба со стрессами, соблюдение нормированного рабочего дня, достаточное количество полноценного отдыха, а также занятие хобби.

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врач рассказала как повысить работоспособность как повысить свою работоспособность в осенне зимний период читайте в нашем материале что делать если снижается работоспособность сон витамины