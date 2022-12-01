https://uz.sputniknews.ru/20221201/chto-izmenitsya-dlya-uzbekistantsev-s-1-dekabrya--podrobnosti-30394939.html

Что изменится для узбекистанцев с 1 декабря – подробности

Что изменится для узбекистанцев с 1 декабря – подробности

С декабря станет проще получить субсидии на ипотеку, на постах ДПС будут "зеленые" и "красные" коридоры, таможенные услуги полностью будут цифровизированы. Подробности – в нашем традиционном обзоре.

2022-12-01T10:07+0500

2022-12-01T10:07+0500

2022-12-01T10:07+0500

общество

узбекистанцы

ипотека

дпс

пост

зеленый коридор

таможня

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. С первого декабря в законодательстве Узбекистана произойдет ряд различных изменений. О том, какие нововведения ждут граждан с зимы, — читайте в нашем обзоре.Идентификация граждан в системе Mobile-ID станет платнойИдентификация граждан непосредственно Центрами или нотариальными конторами с помощью системы Mobile-ID проводится до 31 декабря 2022 года — без взимания платы, начиная с 1 января 2023 года — с взиманием разового сбора в размере 2% БРВ (6 тысяч сумов).Упрощается выделение субсидий на приобретение жильяТак, из состава комиссий по отбору претендентов на субсидии будет исключен начальник отдела Агентства по делам молодежи и директоры Центра содействия занятости населения.Данные Центров содействия занятости населения, Палаты государственного кадастра, Агентства по делам молодежи и хокимиятов автоматически формируются с помощью программного обеспечения subsidiya.idm.uz.На постах ДПС будут "зеленые" и "красные" коридорыС 1 декабря "зеленые" и "красные" коридоры будут внедрены на стационарных постах ДПС "Чинор" Ахангаранского района Ташобласти и "Наманган" Папского района Наманганской области. Такая система будет поэтапно внедряться на других стационарных постах страны.В тестовом режиме будет введена система начисления штрафных баллов водителям за нарушение ПДДСистема предусматривает начисление штрафных баллов в течение 12 месяцев. Однако пока она будет апробироваться в тестовом режиме, баллы за выявленные нарушения учитываться не будут.После перехода на полноценную систему за каждое нарушение правил дорожного движения начисляются отдельные баллы. Когда начисленные штрафные баллы превысят установленную сумму, водитель будет лишен прав управления транспортным средством на определенный срок.Водителям, не совершившим нарушения ПДД, уменьшат начисляемые после установленного срока штрафные баллы.Таможенные услуги будут полностью цифровизированыС 1 декабря запустят мобильную электронную систему, которая будет охватывать процессы таможенного досмотра.Число таможенных услуг, оказываемых через систему "Единое окно", расширится. Их станет 40 видов.Деятельность коммерческих организаций будет упрощенаТребования по созданию служб внутреннего аудита в обществах с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерных обществах с долей государства 50% и более, у которых балансовая стоимость активов составляет менее 100 тысяч БРВ, будут отменены.Также с 1 декабря не нужна государственная регистрация учредительного договора ООО и нотариальное удостоверение доверенности, выдаваемой представителям участников обществ с ограниченной ответственностью для участия в общем собрании.Требование создавать ООО по размеру резервного фонда, который составляет не менее 15% от уставного фонда, также отменяется.

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что изменится для узбекистанцев с 1 декабря подробности изменения в законодательстве с 1 декабря узбекистан узбекское с декабря станет проще получить субсидии на ипотеку на постах дпс будут зеленые и красные коридоры таможенные услуги полностью будут цифровизированы. подробности в нашем традиционном обзоре