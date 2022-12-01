https://uz.sputniknews.ru/20221201/farxad-maxmudov-sygral-svadbu--video-30409988.html

Фархад Махмудов сыграл свадьбу в Ташкенте – видео

Фархад Махмудов сыграл свадьбу в Ташкенте – видео

Сергей Безруков записал видеопоздравление Махмудову с днем свадьбы.

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культура

актер

свадьба

сергей безруков

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Известный узбекистанский актер Фархад Махмудов сыграл свадьбу в Ташкенте. Актеру 50 лет, и это его второй брак. Предположительно, невесту актера зовут Камилла.Махмудова также поздравил его коллега, российский актер Сергей Безруков. В видео гости увидели отрывок из сериала "Бригада", в котором снимались актеры.Известно, что на торжестве у молодоженов выступила Юлдуз Усмонова.

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фархад махмудов сыграл свадьбу видео сергей безруков записал видеопоздравление махмудову с днем свадьбы