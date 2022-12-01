https://uz.sputniknews.ru/20221201/farxad-maxmudov-sygral-svadbu--video-30409988.html
Фархад Махмудов сыграл свадьбу в Ташкенте – видео
Фархад Махмудов сыграл свадьбу в Ташкенте – видео
Сергей Безруков записал видеопоздравление Махмудову с днем свадьбы.
2022-12-01T17:52+0500
2022-12-01T17:52+0500
2022-12-01T18:38+0500
культура
актер
свадьба
сергей безруков
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Известный узбекистанский актер Фархад Махмудов сыграл свадьбу в Ташкенте. Актеру 50 лет, и это его второй брак. Предположительно, невесту актера зовут Камилла.Махмудова также поздравил его коллега, российский актер Сергей Безруков. В видео гости увидели отрывок из сериала "Бригада", в котором снимались актеры.Известно, что на торжестве у молодоженов выступила Юлдуз Усмонова.
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фархад махмудов сыграл свадьбу видео сергей безруков записал видеопоздравление махмудову с днем свадьбы
фархад махмудов сыграл свадьбу видео сергей безруков записал видеопоздравление махмудову с днем свадьбы
Фархад Махмудов сыграл свадьбу в Ташкенте – видео
17:52 01.12.2022 (обновлено: 18:38 01.12.2022)
Актера поздравил коллега по цеху Сергей Безруков.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Известный узбекистанский актер Фархад Махмудов сыграл свадьбу в Ташкенте. Актеру 50 лет, и это его второй брак. Предположительно, невесту актера зовут Камилла.
Махмудова также поздравил его коллега, российский актер Сергей Безруков. В видео гости увидели отрывок из сериала "Бригада", в котором снимались актеры.
"Счастья, любви тебе! Самое главное – любви, любви и еще раз любви! Желательно навсегда, на всю жизнь!", – пожелал Безруков Махмудову.
Известно, что на торжестве у молодоженов выступила Юлдуз Усмонова.