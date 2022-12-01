https://uz.sputniknews.ru/20221201/glava-mid-rossii-lavrov-zayavil-chto-vosstanovleniya-prejnix-otnosheniy-s-zapadom-ne-budet-30412416.html

Глава МИД России Лавров заявил, что восстановления прежних отношений с Западом не будет

Глава МИД России Лавров заявил, что восстановления прежних отношений с Западом не будет

Лавров заявил, что ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому.

2022-12-01T15:30+0500

2022-12-01T15:30+0500

2022-12-01T15:30+0500

россия

сергей лавров

запад

отношения

мид рф

мид россии

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Прежние отношения России и Запада уже не восстановятся, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.Так, действия ОБСЕ сегодня позволяют поставить вопросы о том, какими будут отношения этой организации и Москвы, продолжил Лавров. Когда Запад поймет, что лучше соседствовать на основе согласованных договоренностей, Москва послушает поступившие предложения.ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому, констатировал руководитель российской дипломатии.Он напомнил, что эту организацию создавали для того, чтобы "каждый был услышан" и ни одна страна не ощущала себя исключенной из общего процесса. Но сейчас все перевернуто с ног на голову, отметил глава МИД.Напомним, сегодня, в четверг, в польском городе Лодзь открывается двухдневное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. МИД Польши отказался допустить Лаврова к участию в мероприятии. На Смоленской площади это решение назвали беспрецедентным и провокационным.

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глава мид россии лавров заявил что восстановления прежних отношений с западом не будет лавров заявил что обсе создавалась для разрядки в отношениях между востоком и западом но курс запада на доминирование помешал этому