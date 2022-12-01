https://uz.sputniknews.ru/20221201/glava-mid-rossii-lavrov-zayavil-chto-vosstanovleniya-prejnix-otnosheniy-s-zapadom-ne-budet-30412416.html
Глава МИД России Лавров заявил, что восстановления прежних отношений с Западом не будет
Глава МИД России Лавров заявил, что восстановления прежних отношений с Западом не будет
Лавров заявил, что ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому.
2022-12-01T15:30+0500
2022-12-01T15:30+0500
2022-12-01T15:30+0500
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сергей лавров
запад
отношения
мид рф
мид россии
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Прежние отношения России и Запада уже не восстановятся, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.Так, действия ОБСЕ сегодня позволяют поставить вопросы о том, какими будут отношения этой организации и Москвы, продолжил Лавров. Когда Запад поймет, что лучше соседствовать на основе согласованных договоренностей, Москва послушает поступившие предложения.ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому, констатировал руководитель российской дипломатии.Он напомнил, что эту организацию создавали для того, чтобы "каждый был услышан" и ни одна страна не ощущала себя исключенной из общего процесса. Но сейчас все перевернуто с ног на голову, отметил глава МИД.Напомним, сегодня, в четверг, в польском городе Лодзь открывается двухдневное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. МИД Польши отказался допустить Лаврова к участию в мероприятии. На Смоленской площади это решение назвали беспрецедентным и провокационным.
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глава мид россии лавров заявил что восстановления прежних отношений с западом не будет лавров заявил что обсе создавалась для разрядки в отношениях между востоком и западом но курс запада на доминирование помешал этому
глава мид россии лавров заявил что восстановления прежних отношений с западом не будет лавров заявил что обсе создавалась для разрядки в отношениях между востоком и западом но курс запада на доминирование помешал этому
Глава МИД России Лавров заявил, что восстановления прежних отношений с Западом не будет
Лавров заявил, что ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik.
Прежние отношения России и Запада уже не восстановятся, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Ясно лишь то, что если, и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет", - подчеркнул Лавров.
Так, действия ОБСЕ сегодня позволяют поставить вопросы о том, какими будут отношения этой организации и Москвы, продолжил Лавров. Когда Запад поймет, что лучше соседствовать на основе согласованных договоренностей, Москва послушает поступившие предложения.
ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому, констатировал руководитель российской дипломатии.
"Запад делает именно то, против чего создавалось ОБСЕ — он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Он напомнил, что эту организацию создавали для того, чтобы "каждый был услышан" и ни одна страна не ощущала себя исключенной из общего процесса. Но сейчас все перевернуто с ног на голову, отметил глава МИД.
Напомним, сегодня, в четверг, в польском городе Лодзь открывается двухдневное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. МИД Польши отказался допустить Лаврова к участию в мероприятии. На Смоленской площади это решение назвали беспрецедентным и провокационным.