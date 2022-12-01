https://uz.sputniknews.ru/20221201/glava-minekonomrazvitiya-rf-biznes-uzbekistana-mojet-zanyat-osvobodivshiesya-nishi-v-rossii-30419389.html

Глава Минэкономразвития РФ: бизнес Узбекистана может занять освободившиеся ниши в России

Глава Минэкономразвития РФ: бизнес Узбекистана может занять освободившиеся ниши в России

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что у бизнеса Узбекистана есть возможность занять освободившиеся... 01.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-01T16:33+0500

2022-12-01T16:33+0500

2022-12-01T16:36+0500

узбекско-российский бизнес-форум

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что у бизнеса Узбекистана есть возможность занять освободившиеся ниши в России. Такое заявление он сделал в ходе Самаркандского бизнес-форума, передает корреспондент Sputnik."В новых реалиях мы видим не только вызовы, но и возможности. В первую очередь речь об углублении кооперации. Нужно осваивать новые рынки, в том числе рынки третьих стран. Кроме того, у бизнеса Узбекистана есть возможность занять освободившиеся ниши в России", - отметил министр.По его словам, в этой работе важную роль играют деловые советы Узбекистана и России. Они помогают выстраивать контакты между бизнесом, а также наполнять товарами рынки двух стран.Кроме этого, он заявил, что больше перспектив появилось для совместной работы в конкретных отраслях, в частности, для усиления макрорегиональной интеграции. Например, в данное время развиваются совместные проекты в логистике. Также он отметил, что большой потенциал у проекта Агроэкспресс, он реализуется между странами ЕАЭС.

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