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Узбекско-российский бизнес форум в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920
Узбекско-российский бизнес-форум
Узбекско-российский бизнес форум с участием представителей власти и ведущих промышленных предприятий двух стран проходит в Самарканде 1-2 декабря 2022 года.
https://uz.sputniknews.ru/20221201/glava-minekonomrazvitiya-rf-biznes-uzbekistana-mojet-zanyat-osvobodivshiesya-nishi-v-rossii-30419389.html
Глава Минэкономразвития РФ: бизнес Узбекистана может занять освободившиеся ниши в России
Глава Минэкономразвития РФ: бизнес Узбекистана может занять освободившиеся ниши в России
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что у бизнеса Узбекистана есть возможность занять освободившиеся... 01.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-01T16:33+0500
2022-12-01T16:36+0500
узбекско-российский бизнес-форум
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что у бизнеса Узбекистана есть возможность занять освободившиеся ниши в России. Такое заявление он сделал в ходе Самаркандского бизнес-форума, передает корреспондент Sputnik."В новых реалиях мы видим не только вызовы, но и возможности. В первую очередь речь об углублении кооперации. Нужно осваивать новые рынки, в том числе рынки третьих стран. Кроме того, у бизнеса Узбекистана есть возможность занять освободившиеся ниши в России", - отметил министр.По его словам, в этой работе важную роль играют деловые советы Узбекистана и России. Они помогают выстраивать контакты между бизнесом, а также наполнять товарами рынки двух стран.Кроме этого, он заявил, что больше перспектив появилось для совместной работы в конкретных отраслях, в частности, для усиления макрорегиональной интеграции. Например, в данное время развиваются совместные проекты в логистике. Также он отметил, что большой потенциал у проекта Агроэкспресс, он реализуется между странами ЕАЭС.
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Глава Минэкономразвития РФ: бизнес Узбекистана может занять освободившиеся ниши в России

16:33 01.12.2022 (обновлено: 16:36 01.12.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что у бизнеса Узбекистана есть возможность занять освободившиеся ниши в России. Такое заявление он сделал в ходе Самаркандского бизнес-форума, передает корреспондент Sputnik.
"В новых реалиях мы видим не только вызовы, но и возможности. В первую очередь речь об углублении кооперации. Нужно осваивать новые рынки, в том числе рынки третьих стран. Кроме того, у бизнеса Узбекистана есть возможность занять освободившиеся ниши в России", - отметил министр.
По его словам, в этой работе важную роль играют деловые советы Узбекистана и России. Они помогают выстраивать контакты между бизнесом, а также наполнять товарами рынки двух стран.
Кроме этого, он заявил, что больше перспектив появилось для совместной работы в конкретных отраслях, в частности, для усиления макрорегиональной интеграции. Например, в данное время развиваются совместные проекты в логистике. Также он отметил, что большой потенциал у проекта Агроэкспресс, он реализуется между странами ЕАЭС.
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