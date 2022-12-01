https://uz.sputniknews.ru/20221201/integratsiya-ekonomik-rossii-i-uzbekistana-stroitsya-na-doverii--reshetnikov-30417274.html

Интеграция экономик России и Узбекистана строится на доверии – Решетников

Интеграция экономик России и Узбекистана строится на доверии – Решетников

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В Самарканде в четверг стартовал узбекско-российский бизнес-форум. С приветственным словом перед участниками выступил министр... 01.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-01T15:54+0500

2022-12-01T15:54+0500

2022-12-01T16:06+0500

узбекско-российский бизнес-форум

россия

узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В Самарканде в четверг стартовал узбекско-российский бизнес-форум. С приветственным словом перед участниками выступил министр экономического развития России Максим Решетников. Об этом сообщает корреспондент Sputnik."Узбекистан – близкий партнер России. Доверительные отношения сохраняются между народами, руководством стран и, конечно, бизнесом", - отметил он.По словам Решетникова, это позволяет наращивать взаимную поддержку, расширять деловые связи, искать ответы на внешние вызовы. "Именно на доверии сейчас строится глубокая интеграция наших экономик", - подчеркнул министр.Также он заявил, что Россия остается ведущим торговым партнером Узбекистана. Известно, что товарооборот ежегодно увеличивается на 20%, также меняется качество его структуры: готовая продукция уже несколько лет подряд вытесняет сырьевую. Помимо прочего Решетников сообщил, что за последние шесть лет Россия на 27% снизила экспорт минеральных продуктов. Одновременно нарастив на 8% поставки машин и оборудования, на 16% увеличив поставки текстиля и одежды. Узбекистан на 6,5% стал больше импортировать продовольствия, на 2,5%, в свою очередь, снизились поставки минеральных продуктов

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