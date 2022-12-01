Интеграция экономик России и Узбекистана строится на доверии – Решетников
15:54 01.12.2022 (обновлено: 16:06 01.12.2022)
© Портал правительства РоссииМинистр экономического развития России Максим Решетников
© Портал правительства России
Дополняется
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В Самарканде в четверг стартовал узбекско-российский бизнес-форум. С приветственным словом перед участниками выступил министр экономического развития России Максим Решетников. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
"Узбекистан – близкий партнер России. Доверительные отношения сохраняются между народами, руководством стран и, конечно, бизнесом", - отметил он.
По словам Решетникова, это позволяет наращивать взаимную поддержку, расширять деловые связи, искать ответы на внешние вызовы.
"Именно на доверии сейчас строится глубокая интеграция наших экономик", - подчеркнул министр.
Также он заявил, что Россия остается ведущим торговым партнером Узбекистана. Известно, что товарооборот ежегодно увеличивается на 20%, также меняется качество его структуры: готовая продукция уже несколько лет подряд вытесняет сырьевую.
Помимо прочего Решетников сообщил, что за последние шесть лет Россия на 27% снизила экспорт минеральных продуктов. Одновременно нарастив на 8% поставки машин и оборудования, на 16% увеличив поставки текстиля и одежды. Узбекистан на 6,5% стал больше импортировать продовольствия, на 2,5%, в свою очередь, снизились поставки минеральных продуктов
По словам Решетникова, это позволяет наращивать взаимную поддержку, расширять деловые связи, искать ответы на внешние вызовы.
"Именно на доверии сейчас строится глубокая интеграция наших экономик", - подчеркнул министр.
Также он заявил, что Россия остается ведущим торговым партнером Узбекистана. Известно, что товарооборот ежегодно увеличивается на 20%, также меняется качество его структуры: готовая продукция уже несколько лет подряд вытесняет сырьевую.
Помимо прочего Решетников сообщил, что за последние шесть лет Россия на 27% снизила экспорт минеральных продуктов. Одновременно нарастив на 8% поставки машин и оборудования, на 16% увеличив поставки текстиля и одежды. Узбекистан на 6,5% стал больше импортировать продовольствия, на 2,5%, в свою очередь, снизились поставки минеральных продуктов