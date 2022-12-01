Независимая платежная система – залог безопасности денежных переводов граждан РФ и РУз
16:40 01.12.2022 (обновлено: 16:50 01.12.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников на расширенном заседании президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях, которое проводит президент РФ Владимир Путин в корпусе ДВФУ на острове Русский.
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на открытии Самаркандского бизнес-форума заявил, что необходимо создавать независимую финансово-платежную инфраструктуру и решать вопросы со взаимными расчетами. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
"Все это, в том числе, залог безопасности денежных переводов граждан Узбекистана из России. За последние пять лет переводы из нашей страны увеличились в два раза. Для Узбекистана это (составляет) до 8% ВВП или $5,5 млрд в год", - отметил он.
Также министр напомнил, что в сентябре на Московской бирже были запущены торги узбекским суммом. Это, в свою очередь, станет стимулом для использования национальных валют.
Решетников подчеркнул, что тема взаимных расчетов важна для развития туризма, в том числе для комфортного пребывания туристов в России и Узбекистане.
"Здесь уже есть хорошая база для старта. Ожидаем, что в этом году по турпотоку превысим показатели доковидного 2019 года. Закрепить этот результат поможет работа в рамках плана мероприятий, утвержденного на уровне правительств наших стран", - заявил глава российского ведомства.
По словам министра, запросов на открытие и развитие предприятий в России и Узбекистане становится больше. Так, компании заинтересованы в возможностях рынков двух государств, а также в регуляторике и мерах поддержки.
"Форум поможет ответить на эти вопросы, обменяться опытом, найти новые контакты. Эту задачу будем также решать и на уровне Министерств в рамках горячей линии", - заявил глава Минэкономразвития России.
"Форум поможет ответить на эти вопросы, обменяться опытом, найти новые контакты. Эту задачу будем также решать и на уровне Министерств в рамках горячей линии", - заявил глава Минэкономразвития России.