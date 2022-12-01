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Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток
Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток
На Красной площади в Москве состоялось традиционное открытие ГУМ-Катка. Самые яркие кадры — в нашей фотоленте.
2022-12-01T22:01+0500
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культура
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красная площадь
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Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток

22:01 01.12.2022
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НовостиTelegram
На Красной площади в Москве состоялось традиционное открытие ГУМ-Катка. Самые яркие кадры— в нашей фотоленте.
© РИА Новости/Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ежегодный ГУМ-Каток на Красной площади открылся уже в семнадцатый раз.

Ежегодный ГУМ-Каток на Красной площади открылся уже в семнадцатый раз. - Sputnik Узбекистан
1/15
© РИА Новости/Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк

Ежегодный ГУМ-Каток на Красной площади открылся уже в семнадцатый раз.

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Первые гости увидели фрагмент нового ледового спектакля "История любви Шахерезады" Татьяны Навки.

Первые гости увидели фрагмент нового ледового спектакля &quot;История любви Шахерезады&quot; Татьяны Навки. - Sputnik Узбекистан
2/15
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк

Первые гости увидели фрагмент нового ледового спектакля "История любви Шахерезады" Татьяны Навки.

© РИА Новости/Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Представление готовилось около девяти месяцев. В нем задействованы фигуристы, олимпийские чемпионы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

Представление готовилось около девяти месяцев. В нем задействованы фигуристы, олимпийские чемпионы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина. - Sputnik Узбекистан
3/15
© РИА Новости/Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк

Представление готовилось около девяти месяцев. В нем задействованы фигуристы, олимпийские чемпионы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фигуристки Татьяна Навка и Камила Валиева рассказали, как создавался балет на льду.

Фигуристки Татьяна Навка и Камила Валиева рассказали, как создавался балет на льду. - Sputnik Узбекистан
4/15
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фигуристки Татьяна Навка и Камила Валиева рассказали, как создавался балет на льду.

© РИА Новости/Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", все в детстве ее читали, – заметила Навка. – По ее мотивам мы сделали нашу "Историю любви Шахерезады".

&quot;Это прекрасная, всеми любимая сказка &quot;Тысяча и одна ночь&quot;, все в детстве ее читали, – заметила Навка. – По ее мотивам мы сделали нашу &quot;Историю любви Шахерезады&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/15
© РИА Новости/Евгений Одиноков
/
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"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", все в детстве ее читали, – заметила Навка. – По ее мотивам мы сделали нашу "Историю любви Шахерезады".

© РИА Новости/Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Образы придумывали специально под участников шоу. Например, героиня Камилы Валиевой – богиня добра и любви.

Образы придумывали специально под участников шоу. Например, героиня Камилы Валиевой – богиня добра и любви. - Sputnik Узбекистан
6/15
© РИА Новости/Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк

Образы придумывали специально под участников шоу. Например, героиня Камилы Валиевой – богиня добра и любви.

© РИА Новости/Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Текст произведения прочитали российские артисты: Филипп Киркоров, Жасмин, Тимур Родригез и Валерия.

Текст произведения прочитали российские артисты: Филипп Киркоров, Жасмин, Тимур Родригез и Валерия. - Sputnik Узбекистан
7/15
© РИА Новости/Евгений Одиноков
/
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Текст произведения прочитали российские артисты: Филипп Киркоров, Жасмин, Тимур Родригез и Валерия.

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Традиционно открытие катка посетили звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Юлия Пересильд, Светлана Хоркина, Анна Снаткина, Андрей Малахов, Алика Смехова, Жасмин, Татьяна Михалкова, Игорь Николаев и другие.

Традиционно открытие катка посетили звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Юлия Пересильд, Светлана Хоркина, Анна Снаткина, Андрей Малахов, Алика Смехова, Жасмин, Татьяна Михалкова, Игорь Николаев и другие. - Sputnik Узбекистан
8/15
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк

Традиционно открытие катка посетили звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Юлия Пересильд, Светлана Хоркина, Анна Снаткина, Андрей Малахов, Алика Смехова, Жасмин, Татьяна Михалкова, Игорь Николаев и другие.

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Филипп Киркоров приехал с отцом Бедросом и детьми Аллой-Викторией и Мартином. Для выхода на Красную площадь певец выбрал яркий костюм: розовый пуховик, оранжевую шапку с вышивкой, черные очки-авиаторы.

Филипп Киркоров приехал с отцом Бедросом и детьми Аллой-Викторией и Мартином. Для выхода на Красную площадь певец выбрал яркий костюм: розовый пуховик, оранжевую шапку с вышивкой, черные очки-авиаторы. - Sputnik Узбекистан
9/15
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк

Филипп Киркоров приехал с отцом Бедросом и детьми Аллой-Викторией и Мартином. Для выхода на Красную площадь певец выбрал яркий костюм: розовый пуховик, оранжевую шапку с вышивкой, черные очки-авиаторы.

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Телеведущий Андрей Малахов поздравил читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом.

Телеведущий Андрей Малахов поздравил читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом. - Sputnik Узбекистан
10/15
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова
/
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Телеведущий Андрей Малахов поздравил читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом.

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

К поздравлениям присоединилась и певица Жасмин.

К поздравлениям присоединилась и певица Жасмин. - Sputnik Узбекистан
11/15
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

К поздравлениям присоединилась и певица Жасмин.

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Открытие посетили вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов и глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович.

Открытие посетили вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов и глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович. - Sputnik Узбекистан
12/15
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Открытие посетили вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов и глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович.

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Одновременно с катком начала работать ГУМ-Ярмарка: здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать угощения, приобрести сувениры русских народных промыслов.

Одновременно с катком начала работать ГУМ-Ярмарка: здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать угощения, приобрести сувениры русских народных промыслов. - Sputnik Узбекистан
13/15
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова
/
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Одновременно с катком начала работать ГУМ-Ярмарка: здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать угощения, приобрести сувениры русских народных промыслов.

© РИА Новости/Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В 2022 году ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформили в узнаваемой стилистике Гжели. Площадь ледяной поверхности составляет почти шесть тысяч квадратных метров.

В 2022 году ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформили в узнаваемой стилистике Гжели. Площадь ледяной поверхности составляет почти шесть тысяч квадратных метров. - Sputnik Узбекистан
14/15
© РИА Новости/Евгений Одиноков
/
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В 2022 году ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформили в узнаваемой стилистике Гжели. Площадь ледяной поверхности составляет почти шесть тысяч квадратных метров.

© РИА Новости/Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого – один час.

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого – один час. - Sputnik Узбекистан
15/15
© РИА Новости/Евгений Одиноков
/
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Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого – один час.

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