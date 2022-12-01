Решетников: газовый союз позволит эффективнее использовать энергопотенциал РФ и РУз
16:26 01.12.2022 (обновлено: 16:33 01.12.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
© Sputnik / Алексей Даничев/
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая с приветственным словом на открытии Самаркандского бизнес-форума заявил, что газовый союз между Узбекистаном, Казахстаном и Россией позволит эффективнее использовать энергетический потенциал стран для развития реального сектора экономик. Об этом ообщает корреспондент Sputnik.
"Буквально на днях Президент России предложил создать газовый союз между Узбекистаном, Казахстаном и Россией. Он позволит эффективнее использовать энергетический потенциал наших стран для развития реального сектора экономик", - отметил он.
Решетников рассказал, что новые возможности открываются и в рамках многосторонних контактов по линии Евразийского экономического союза.
Решетников рассказал, что новые возможности открываются и в рамках многосторонних контактов по линии Евразийского экономического союза.
"Статус наблюдателя дает Узбекистану право участвовать в проектах "пятерки" по развитию электронной торговли и цифровизации грузовых перевозок. Это позволит увеличить скорость и объемы поставок продукции между странами", - сообщил министр.
Он заявил, что по оценкам Минэкономразвития России, дальнейшее углубление интеграции с Союзом, позволило бы дополнительно нарастить совокупный объем экспорта из Узбекистана ещё на 31%. ВВП, в целом, вырос бы почти на 7%.
"Чтобы выйти на такой результат, нужно начинать работать прямо сейчас – сближать техническое регулирование, обязательные требования и стандарты обращения продукции. После усиления интеграционных процессов с Союзом, Узбекистан сможет сам участвовать в формировании правил работы на наших рынках", - подчеркнул Решетников.
Он заявил, что по оценкам Минэкономразвития России, дальнейшее углубление интеграции с Союзом, позволило бы дополнительно нарастить совокупный объем экспорта из Узбекистана ещё на 31%. ВВП, в целом, вырос бы почти на 7%.
"Чтобы выйти на такой результат, нужно начинать работать прямо сейчас – сближать техническое регулирование, обязательные требования и стандарты обращения продукции. После усиления интеграционных процессов с Союзом, Узбекистан сможет сам участвовать в формировании правил работы на наших рынках", - подчеркнул Решетников.