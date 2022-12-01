https://uz.sputniknews.ru/20221201/reshetnikov-priglasil-uzbekskie-kompanii-na-peterburgskiy-ekonomicheskiy-forum-30420756.html
Решетников пригласил узбекские компании на Петербургский экономический форум
Решетников пригласил узбекские компании на Петербургский экономический форум
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников пригласил компании из Узбекистана принять участие в Петербургском... 01.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-01T17:03+0500
2022-12-01T17:03+0500
2022-12-01T17:11+0500
узбекско-российский бизнес-форум
компания
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников пригласил компании из Узбекистана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, он рассказал, что для представителей бизнеса стран СНГ в России готовятся запустить информационный портал, оказывающий поддержку компаниям, которые планируют выйти или уже выходят на российский рынок."Мы всегда готовы обсуждать новые проекты и перспективы на Петербургском экономическом форуме. В следующем году он пройдет 14-17 июня. Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие", - отметил министр.Глава ведомства подчеркнул, что добиться соответствующих результатов важно как для России, так и для Узбекистана, поэтому в данное время на форуме идет работа по повестке на уровне министерств двух государств."По итогам (работы) завтра представим результаты на пленарном заседании форума с участием председателей Правительств наших стран – Мишустина и Арипова", - рассказал он.
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MIA „Rosiya Segodnya“
компания
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников пригласил компании из Узбекистана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Так, он рассказал, что для представителей бизнеса стран СНГ в России готовятся запустить информационный портал, оказывающий поддержку компаниям, которые планируют выйти или уже выходят на российский рынок.
"Мы всегда готовы обсуждать новые проекты и перспективы на Петербургском экономическом форуме. В следующем году он пройдет 14-17 июня. Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие", - отметил министр.
Глава ведомства подчеркнул, что добиться соответствующих результатов важно как для России, так и для Узбекистана, поэтому в данное время на форуме идет работа по повестке на уровне министерств двух государств.
"По итогам (работы) завтра представим результаты на пленарном заседании форума с участием председателей Правительств наших стран – Мишустина и Арипова", - рассказал он.