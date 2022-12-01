https://uz.sputniknews.ru/20221201/reshetnikov-priglasil-uzbekskie-kompanii-na-peterburgskiy-ekonomicheskiy-forum-30420756.html

Решетников пригласил узбекские компании на Петербургский экономический форум

Решетников пригласил узбекские компании на Петербургский экономический форум

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников пригласил компании из Узбекистана принять участие в Петербургском... 01.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-01T17:03+0500

2022-12-01T17:03+0500

2022-12-01T17:11+0500

узбекско-российский бизнес-форум

компания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/01/30420597_0:0:3226:1816_1920x0_80_0_0_dd80bd4088f10f3e3dd410f72d1c3d3e.jpg

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников пригласил компании из Узбекистана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, он рассказал, что для представителей бизнеса стран СНГ в России готовятся запустить информационный портал, оказывающий поддержку компаниям, которые планируют выйти или уже выходят на российский рынок."Мы всегда готовы обсуждать новые проекты и перспективы на Петербургском экономическом форуме. В следующем году он пройдет 14-17 июня. Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие", - отметил министр.Глава ведомства подчеркнул, что добиться соответствующих результатов важно как для России, так и для Узбекистана, поэтому в данное время на форуме идет работа по повестке на уровне министерств двух государств."По итогам (работы) завтра представим результаты на пленарном заседании форума с участием председателей Правительств наших стран – Мишустина и Арипова", - рассказал он.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

компания