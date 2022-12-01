https://uz.sputniknews.ru/20221201/reshetnikov-rasskazal-o-neobxodimosti-sozdaniya-edinogo-ekonomichestkogo-prostranstva-30420355.html

Решетников рассказал о необходимости создания единого экономического пространства

Решетников рассказал о необходимости создания единого экономического пространства

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул необходимость создания единого экономического пространства. Об... 01.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-01T16:56+0500

2022-12-01T16:56+0500

2022-12-01T17:04+0500

узбекско-российский бизнес-форум

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/01/30419231_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_5ae3c9146d7cff94885f4d3ba164993f.jpg

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул необходимость создания единого экономического пространства. Об этом он рассказал в ходе узбекско-российского бизнес-форума, который стартовал в четверг в Самарканде, передает корреспондент Sputnik.Министр особо выделил, что в данное время, когда сотрудничество между Россией и Узбекистаном выходит на новый уровень, "важно усилить работу по созданию единого экономического пространства, сближать таможенные процедуры, снимать барьеры для торговли, снижать административную нагрузку и контроль"."Нужно развивать транспортные и логистические маршруты. Узбекистан – ЦА, отсюда есть выход на важный для нас транспортный коридор Европа - Западный Китай. Необходимо использовать это преимущество: строить и модернизировать инфраструктуру", - отметил он.Также он предложил параллельно создавать условия для "мобильности" инвестиций, чтобы можно было быстрее подключаться к важным для узбекской и российской экономик проектам, в том числе в рамках приватизации крупных предприятий в Узбекистане, которая началась в этом году.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономика