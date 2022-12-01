https://uz.sputniknews.ru/20221201/reshetnikov-rasskazal-o-neobxodimosti-sozdaniya-edinogo-ekonomichestkogo-prostranstva-30420355.html
Решетников рассказал о необходимости создания единого экономического пространства
Решетников рассказал о необходимости создания единого экономического пространства
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул необходимость создания единого экономического пространства. Об... 01.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-01T16:56+0500
2022-12-01T16:56+0500
2022-12-01T17:04+0500
узбекско-российский бизнес-форум
экономика
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул необходимость создания единого экономического пространства. Об этом он рассказал в ходе узбекско-российского бизнес-форума, который стартовал в четверг в Самарканде, передает корреспондент Sputnik.Министр особо выделил, что в данное время, когда сотрудничество между Россией и Узбекистаном выходит на новый уровень, "важно усилить работу по созданию единого экономического пространства, сближать таможенные процедуры, снимать барьеры для торговли, снижать административную нагрузку и контроль"."Нужно развивать транспортные и логистические маршруты. Узбекистан – ЦА, отсюда есть выход на важный для нас транспортный коридор Европа - Западный Китай. Необходимо использовать это преимущество: строить и модернизировать инфраструктуру", - отметил он.Также он предложил параллельно создавать условия для "мобильности" инвестиций, чтобы можно было быстрее подключаться к важным для узбекской и российской экономик проектам, в том числе в рамках приватизации крупных предприятий в Узбекистане, которая началась в этом году.
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экономика
Решетников рассказал о необходимости создания единого экономического пространства
16:56 01.12.2022 (обновлено: 17:04 01.12.2022)
Дополняется
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул необходимость создания единого экономического пространства. Об этом он рассказал в ходе узбекско-российского бизнес-форума, который стартовал в четверг в Самарканде, передает корреспондент Sputnik.
Министр особо выделил, что в данное время, когда сотрудничество между Россией и Узбекистаном выходит на новый уровень, "важно усилить работу по созданию единого экономического пространства, сближать таможенные процедуры, снимать барьеры для торговли, снижать административную нагрузку и контроль".
"Нужно развивать транспортные и логистические маршруты. Узбекистан – ЦА, отсюда есть выход на важный для нас транспортный коридор Европа - Западный Китай. Необходимо использовать это преимущество: строить и модернизировать инфраструктуру", - отметил он.
Также он предложил параллельно создавать условия для "мобильности" инвестиций, чтобы можно было быстрее подключаться к важным для узбекской и российской экономик проектам, в том числе в рамках приватизации крупных предприятий в Узбекистане, которая началась в этом году.