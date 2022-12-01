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Узбекско-российский бизнес форум в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920
Узбекско-российский бизнес-форум
Узбекско-российский бизнес форум с участием представителей власти и ведущих промышленных предприятий двух стран проходит в Самарканде 1-2 декабря 2022 года.
https://uz.sputniknews.ru/20221201/reshetnikov-zayavil-o-nebxodimosti-sozdavat-novye-mexanizmy-po-analogii-s-eaes-30417906.html
Решетников заявил о небходимости создавать новые механизмы по аналогии с ЕАЭС
Решетников заявил о небходимости создавать новые механизмы по аналогии с ЕАЭС
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая с приветственным словом на открытии Самаркандского бизнес-форума... 01.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-01T16:12+0500
2022-12-01T16:12+0500
узбекско-российский бизнес-форум
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая с приветственным словом на открытии Самаркандского бизнес-форума заявил, что Россия является самым крупным инвестором в экономику Узбекистана. Объем капиталовложений уже превысил $10 млрд. Об этом ообщает корреспондент Sputnik."Наши компании вносят свой вклад в развитие экономики республики, которая уже растет темпами выше среднемировых", - отметил он.По его словам, российский бизнес традиционно инвестирует в нефтегазовый сектор, автомобильную промышленность, телекоммуникации, сельское хозяйство. "При этом, диверсификация капиталовложений постоянно растет. Все чаще запускаются совместные проекты не только в сырьевых направлениях, но и в логистике, строительстве, науке. Только в этом году создано более 700 совместных предприятий", - сообщил министр.Кроме этого, в эти дни на форуме работают более 170 российских компаний из IT и финансовой сферы, авиации, сельского хозяйства, текстильной промышленности. Решетников заявил, что это малый, средний и крупный бизнес, который также готов к развитию кооперационных проектов."Важно создавать и новые механизмы – в том числе по финансированию совместных проектов. По аналогии, как это делаем в рамках Евразийского Союза", - подчеркнул он.
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Решетников заявил о небходимости создавать новые механизмы по аналогии с ЕАЭС

16:12 01.12.2022
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития России Максим Решетников
Министр экономического развития России Максим Решетников - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2022
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая с приветственным словом на открытии Самаркандского бизнес-форума заявил, что Россия является самым крупным инвестором в экономику Узбекистана. Объем капиталовложений уже превысил $10 млрд. Об этом ообщает корреспондент Sputnik.

"Наши компании вносят свой вклад в развитие экономики республики, которая уже растет темпами выше среднемировых", - отметил он.

По его словам, российский бизнес традиционно инвестирует в нефтегазовый сектор, автомобильную промышленность, телекоммуникации, сельское хозяйство.

"При этом, диверсификация капиталовложений постоянно растет. Все чаще запускаются совместные проекты не только в сырьевых направлениях, но и в логистике, строительстве, науке. Только в этом году создано более 700 совместных предприятий", - сообщил министр.

Кроме этого, в эти дни на форуме работают более 170 российских компаний из IT и финансовой сферы, авиации, сельского хозяйства, текстильной промышленности. Решетников заявил, что это малый, средний и крупный бизнес, который также готов к развитию кооперационных проектов.

"Важно создавать и новые механизмы – в том числе по финансированию совместных проектов. По аналогии, как это делаем в рамках Евразийского Союза", - подчеркнул он.
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