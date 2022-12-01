Решетников заявил о небходимости создавать новые механизмы по аналогии с ЕАЭС
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития России Максим Решетников
© Пресс-служба Совета Федерации РФ/
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая с приветственным словом на открытии Самаркандского бизнес-форума заявил, что Россия является самым крупным инвестором в экономику Узбекистана. Объем капиталовложений уже превысил $10 млрд. Об этом ообщает корреспондент Sputnik.
"Наши компании вносят свой вклад в развитие экономики республики, которая уже растет темпами выше среднемировых", - отметил он.
По его словам, российский бизнес традиционно инвестирует в нефтегазовый сектор, автомобильную промышленность, телекоммуникации, сельское хозяйство.
"При этом, диверсификация капиталовложений постоянно растет. Все чаще запускаются совместные проекты не только в сырьевых направлениях, но и в логистике, строительстве, науке. Только в этом году создано более 700 совместных предприятий", - сообщил министр.
Кроме этого, в эти дни на форуме работают более 170 российских компаний из IT и финансовой сферы, авиации, сельского хозяйства, текстильной промышленности. Решетников заявил, что это малый, средний и крупный бизнес, который также готов к развитию кооперационных проектов.
"Важно создавать и новые механизмы – в том числе по финансированию совместных проектов. По аналогии, как это делаем в рамках Евразийского Союза", - подчеркнул он.
"Наши компании вносят свой вклад в развитие экономики республики, которая уже растет темпами выше среднемировых", - отметил он.
По его словам, российский бизнес традиционно инвестирует в нефтегазовый сектор, автомобильную промышленность, телекоммуникации, сельское хозяйство.
"При этом, диверсификация капиталовложений постоянно растет. Все чаще запускаются совместные проекты не только в сырьевых направлениях, но и в логистике, строительстве, науке. Только в этом году создано более 700 совместных предприятий", - сообщил министр.
Кроме этого, в эти дни на форуме работают более 170 российских компаний из IT и финансовой сферы, авиации, сельского хозяйства, текстильной промышленности. Решетников заявил, что это малый, средний и крупный бизнес, который также готов к развитию кооперационных проектов.
"Важно создавать и новые механизмы – в том числе по финансированию совместных проектов. По аналогии, как это делаем в рамках Евразийского Союза", - подчеркнул он.