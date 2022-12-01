https://uz.sputniknews.ru/20221201/reshetnikov-zayavil-o-nebxodimosti-sozdavat-novye-mexanizmy-po-analogii-s-eaes-30417906.html

Решетников заявил о небходимости создавать новые механизмы по аналогии с ЕАЭС

Решетников заявил о небходимости создавать новые механизмы по аналогии с ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая с приветственным словом на открытии Самаркандского бизнес-форума... 01.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-01T16:12+0500

2022-12-01T16:12+0500

2022-12-01T16:12+0500

узбекско-российский бизнес-форум

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая с приветственным словом на открытии Самаркандского бизнес-форума заявил, что Россия является самым крупным инвестором в экономику Узбекистана. Объем капиталовложений уже превысил $10 млрд. Об этом ообщает корреспондент Sputnik."Наши компании вносят свой вклад в развитие экономики республики, которая уже растет темпами выше среднемировых", - отметил он.По его словам, российский бизнес традиционно инвестирует в нефтегазовый сектор, автомобильную промышленность, телекоммуникации, сельское хозяйство. "При этом, диверсификация капиталовложений постоянно растет. Все чаще запускаются совместные проекты не только в сырьевых направлениях, но и в логистике, строительстве, науке. Только в этом году создано более 700 совместных предприятий", - сообщил министр.Кроме этого, в эти дни на форуме работают более 170 российских компаний из IT и финансовой сферы, авиации, сельского хозяйства, текстильной промышленности. Решетников заявил, что это малый, средний и крупный бизнес, который также готов к развитию кооперационных проектов."Важно создавать и новые механизмы – в том числе по финансированию совместных проектов. По аналогии, как это делаем в рамках Евразийского Союза", - подчеркнул он.

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