https://uz.sputniknews.ru/20221201/shuvalov-banki-rossii-proyavlyayut-interes-k-investitsiyam-v-uzbekskie-predpriyatiya-30425451.html

Шувалов: банки России проявляют интерес к инвестициям в узбекские предприятия

Шувалов: банки России проявляют интерес к инвестициям в узбекские предприятия

По словам Шувалова, в данное время у России множество крупных проектов в Узбекистане в различных сферах.

2022-12-01T19:40+0500

2022-12-01T19:40+0500

2022-12-01T19:40+0500

узбекско-российский бизнес-форум

игорь шувалов

россия

банки

предприятия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Председатель государственной корпорации развития ВЭБ. РФ Игорь Шувалов выступил на узбекско-российском бизнес форуме в Самарканде, где заявил, что в данное время с правительством России обсуждается новая риск-модель, предназначенная для финансирования инновационных проектов, сообщаетШувалов рассказал, что в данное время у России множество крупных проектов в Узбекистане - в сферах горнорудной промышленности, гидроэнергетики, транспорта и в других.По его словам, крупнейшие банки России, которые не находятся под санкциями, проявляют огромный интерес к поддержке торговых коопераций и инвестиций для модернизации узбекских предприятий.

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шувалов банки россии проявляют интерес к инвестициям в узбекские предприятия по словам шувалова в данное время у россии множество крупных проектов в узбекистане в различных сферах