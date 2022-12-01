https://uz.sputniknews.ru/20221201/shuvalov-banki-rossii-proyavlyayut-interes-k-investitsiyam-v-uzbekskie-predpriyatiya-30425451.html
Шувалов: банки России проявляют интерес к инвестициям в узбекские предприятия
Шувалов: банки России проявляют интерес к инвестициям в узбекские предприятия
По словам Шувалова, в данное время у России множество крупных проектов в Узбекистане в различных сферах.
2022-12-01T19:40+0500
2022-12-01T19:40+0500
2022-12-01T19:40+0500
узбекско-российский бизнес-форум
игорь шувалов
россия
банки
предприятия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/499/92/4999291_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_13afa54d7f439ab6bfa087653b65982f.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Председатель государственной корпорации развития ВЭБ. РФ Игорь Шувалов выступил на узбекско-российском бизнес форуме в Самарканде, где заявил, что в данное время с правительством России обсуждается новая риск-модель, предназначенная для финансирования инновационных проектов, сообщаетШувалов рассказал, что в данное время у России множество крупных проектов в Узбекистане - в сферах горнорудной промышленности, гидроэнергетики, транспорта и в других.По его словам, крупнейшие банки России, которые не находятся под санкциями, проявляют огромный интерес к поддержке торговых коопераций и инвестиций для модернизации узбекских предприятий.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/499/92/4999291_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_8abc3983c276d9bcfa6ece109696e326.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шувалов банки россии проявляют интерес к инвестициям в узбекские предприятия по словам шувалова в данное время у россии множество крупных проектов в узбекистане в различных сферах
шувалов банки россии проявляют интерес к инвестициям в узбекские предприятия по словам шувалова в данное время у россии множество крупных проектов в узбекистане в различных сферах
Шувалов: банки России проявляют интерес к инвестициям в узбекские предприятия
По словам Шувалова, в данное время у России множество крупных проектов в Узбекистане в различных сферах.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Председатель государственной корпорации развития ВЭБ. РФ Игорь Шувалов выступил на узбекско-российском бизнес форуме в Самарканде, где заявил, что в данное время с правительством России обсуждается новая риск-модель, предназначенная для финансирования инновационных проектов, сообщает
"Надеемся, что ближайшее время мы сможем совместно с Минпромторгом, министерством экономического развития и другими ведомствами принять такой документ", - отметил он.
Шувалов рассказал, что в данное время у России множество крупных проектов в Узбекистане - в сферах горнорудной промышленности, гидроэнергетики, транспорта и в других.
По его словам, крупнейшие банки России, которые не находятся под санкциями, проявляют огромный интерес к поддержке торговых коопераций и инвестиций для модернизации узбекских предприятий.