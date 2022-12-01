https://uz.sputniknews.ru/20221201/texnopark-chirchik-sozdayot-produktsiyu-neobxodimuyu-ekonomike-uzbekistana-30421358.html

Технопарк "Чирчик" создаёт продукцию, необходимую экономике Узбекистана

Технопарк "Чирчик" создаёт продукцию, необходимую экономике Узбекистана

Химико-индустриальный технопарк "Чирчик" открылся только в этом году - и в нем уже насчитывается 12 резидентов.

2022-12-01T21:01+0500

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видео

технопарк

чирчик

узбекистан

экономика

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Как выглядит техногородок, созданный Узбекистаном и Татарстаном? Какие товары здесь производят уже сейчас? И какие страны стали резидентами "Чирчика"? Небольшая экскурсия по технопарку - в нашем репортаже.

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Sputnik Узбекистан

технопарк чирчик создаёт продукцию необходимую экономике узбекистана химико индустриальный технопарк чирчик открылся только в этом году и в нем уже насчитывается 12 резидентов