https://uz.sputniknews.ru/20221201/texnopark-chirchik-sozdayot-produktsiyu-neobxodimuyu-ekonomike-uzbekistana-30421358.html
Технопарк "Чирчик" создаёт продукцию, необходимую экономике Узбекистана
Технопарк "Чирчик" создаёт продукцию, необходимую экономике Узбекистана
Химико-индустриальный технопарк "Чирчик" открылся только в этом году - и в нем уже насчитывается 12 резидентов.
2022-12-01T21:01+0500
2022-12-01T21:01+0500
2022-12-01T21:01+0500
видео
технопарк
чирчик
узбекистан
экономика
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Как выглядит техногородок, созданный Узбекистаном и Татарстаном? Какие товары здесь производят уже сейчас? И какие страны стали резидентами "Чирчика"? Небольшая экскурсия по технопарку - в нашем репортаже.
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технопарк чирчик создаёт продукцию необходимую экономике узбекистана химико индустриальный технопарк чирчик открылся только в этом году и в нем уже насчитывается 12 резидентов
технопарк чирчик создаёт продукцию необходимую экономике узбекистана химико индустриальный технопарк чирчик открылся только в этом году и в нем уже насчитывается 12 резидентов
Технопарк "Чирчик" создаёт продукцию, необходимую экономике Узбекистана
Химико-индустриальный технопарк "Чирчик" открылся только в этом году - и в нем уже насчитывается 12 резидентов.
Как выглядит техногородок, созданный Узбекистаном и Татарстаном? Какие товары здесь производят уже сейчас? И какие страны стали резидентами "Чирчика"? Небольшая экскурсия по технопарку - в нашем репортаже.