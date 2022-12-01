https://uz.sputniknews.ru/20221201/uzbekistantsy-smogut-zarabatyvat-na-kontente-v-odnoklassnikax-30408005.html

Узбекистанцы смогут зарабатывать на контенте в Одноклассниках

Узбекистанцы смогут зарабатывать на контенте в Одноклассниках

Одноклассники будут делиться с авторами частью выручки. Сумма вознаграждения авторам не ограничена и будет расти пропорционально показам в ленте пользователей.

2022-12-01T14:49+0500

2022-12-01T14:49+0500

2022-12-01T14:49+0500

общество

узбекистанцы

одноклассники

одноклассники

контент

автор

выручка

вознаграждение

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Узбекистанцы смогут начать зарабатывать на контенте в Одноклассниках, теперь там представлена новая программа монетизации. Сумма вознаграждения не ограничена и будет расти пропорционально показам в ленте фото, видео, лонгридов и других типов контента. В программе могут участвовать все группы, которые соответствуют правилам соцсети и критериям входа в программу.Новая программа монетизации поддержит авторов с качественным уникальным контентом. Теперь авторы сами смогут влиять на свой доход, увеличивая количество просмотров публикаций в лентах пользователей. Чем активнее автор и его аудитория — тем больше денег он сможет заработать по новой программе."В этом году мы начали активно работать с авторами контента: в ОК появилась команда по работе с блогерами и сообществами, мы запустили новый контентный сервис "Увлечения" и алгоритм "Молния", который дает стартовую аудиторию новым авторам. Следующий шаг — обеспечить авторов прозрачными возможностями для заработка в соцсети на своем контенте и тем самым дать новые возможности для работы над качеством контента. Благодаря невысокому порогу входа в 1000 подписчиков новая программа монетизации поможет как начинающим авторам на платформе, так и опытным администраторам групп в ОК", — комментирует Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям ОК.Сообщается, что для участия в программе монетизации контента группа должна соответствовать нескольким критериям. Инструмент станет доступен администраторам групп с 1000+ подписчиков и ежемесячным ростом на 200+ подписок. При этом важно, чтобы у группы была активная аудитория: более 50% подписчиков должны взаимодействовать с ее контентом хотя бы один раз за месяц.

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узбекистанцы смогут зарабатывать на контенте в одноклассниках одноклассники будут делиться с авторами частью выручки сумма вознаграждения авторам не ограничена и будет расти пропорционально показам в ленте пользователей