https://uz.sputniknews.ru/20221201/v-gornyx-rayonax-lavinoopasno-prognoz-pogody-na-1-dekabrya-30393771.html

В горных районах лавиноопасно: прогноз погоды на 1 декабря

В горных районах лавиноопасно: прогноз погоды на 1 декабря

Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-12-01T08:03+0500

2022-12-01T08:03+0500

2022-12-01T09:28+0500

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков. Местами — туман. Также в горных районах республики лавиноопасно. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1 градус ниже нуля — 1 градус тепла, днем — 3-5 градусов тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов ниже нуля, днем 0-5 градусов ниже нуля, по Устюрту ночью 10-15 градусов ниже нуля, днем — 5-10 градусов.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2 градуса ниже нуля — 3 градуса тепла, днем — 2-7 градусов тепла. На севере Навоийской области ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем 0-5 градусов ниже нуля.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, ночью и утром местами осадки. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0- градусов тепла, местами до 2 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла. Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем — 5-10 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, ночью и утром местами осадки. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем — 2-7 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, временами возможны осадки, местами сильные. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8 градусов ниже нуля, днем — 0-5 градусов.

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в горных районах лавиноопасно прогноз погоды на 1 декабря узбекистан ташкент самарканд бухара фергана какая погода ожидается в четверг на территории республики