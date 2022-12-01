https://uz.sputniknews.ru/20221201/v-gornyx-rayonax-lavinoopasno-prognoz-pogody-na-1-dekabrya-30393771.html
В горных районах лавиноопасно: прогноз погоды на 1 декабря
В горных районах лавиноопасно: прогноз погоды на 1 декабря
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-12-01T08:03+0500
2022-12-01T08:03+0500
2022-12-01T09:28+0500
общество
прогноз погоды
прогноз
погода
горы
лавина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/14/30105550_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f8734d618bb5d555dc634f944ae65476.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков. Местами — туман. Также в горных районах республики лавиноопасно. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1 градус ниже нуля — 1 градус тепла, днем — 3-5 градусов тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов ниже нуля, днем 0-5 градусов ниже нуля, по Устюрту ночью 10-15 градусов ниже нуля, днем — 5-10 градусов.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2 градуса ниже нуля — 3 градуса тепла, днем — 2-7 градусов тепла. На севере Навоийской области ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем 0-5 градусов ниже нуля.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, ночью и утром местами осадки. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0- градусов тепла, местами до 2 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла. Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем — 5-10 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, ночью и утром местами осадки. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем — 2-7 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, временами возможны осадки, местами сильные. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8 градусов ниже нуля, днем — 0-5 градусов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/14/30105550_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b5324aa38acd88b34b393b9dd49431ec.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в горных районах лавиноопасно прогноз погоды на 1 декабря узбекистан ташкент самарканд бухара фергана какая погода ожидается в четверг на территории республики
в горных районах лавиноопасно прогноз погоды на 1 декабря узбекистан ташкент самарканд бухара фергана какая погода ожидается в четверг на территории республики
В горных районах лавиноопасно: прогноз погоды на 1 декабря
08:03 01.12.2022 (обновлено: 09:28 01.12.2022)
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik.
В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков. Местами — туман. Также в горных районах республики лавиноопасно. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1 градус ниже нуля — 1 градус тепла, днем — 3-5 градусов тепла.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов ниже нуля, днем 0-5 градусов ниже нуля, по Устюрту ночью 10-15 градусов ниже нуля, днем — 5-10 градусов.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2 градуса ниже нуля — 3 градуса тепла, днем — 2-7 градусов тепла. На севере Навоийской области ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем 0-5 градусов ниже нуля.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, ночью и утром местами осадки. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0- градусов тепла, местами до 2 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем — 5-10 градусов тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, ночью и утром местами осадки. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем — 2-7 градусов тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, временами возможны осадки, местами сильные. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8 градусов ниже нуля, днем — 0-5 градусов.