https://uz.sputniknews.ru/20221201/v-samarkande-startoval-rossiysko-uzbekskiy-biznes-forum-30405390.html
В Самарканде стартовал российско-узбекский бизнес-форум
В Самарканде стартовал российско-узбекский бизнес-форум
Участники форума обсудят такие вопросы, как транспорт и логистика, промышленные проекты, торгово-экономическая кооперация, сотрудничество между МСП.
2022-12-01T12:46+0500
2022-12-01T12:46+0500
2022-12-01T12:47+0500
общество
самарканд
россия
узбекистан
бизнес-форум
транспорт
логистика
промышленность
торговля
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/01/30404602_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_a0def87db9303c094b4f21394c40b8f4.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В Самарканде в четверг стартовал российско-узбекский бизнес-форум. Он проходит 1-2 декабря в отеле Silk Road by Minion.Известно, что в мероприятии примут участие председатель Правительства России Михаил Мишустин, премьер-министра Узбекистана Абдулла Ариповв, председатель Государственного комитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам Бобир Исламов, министра экономического развития России Максим Решетников, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие руководители российских и узбекистанских министерств и ведомств, представители крупнейших компаний, а также среднего и малого бизнеса.Участники форума обсудят такие вопросы, как транспорт и логистика, промышленные проекты, торгово-экономическая кооперация, сотрудничество между МСП.Кроме того, в рамках мероприятия пройдет заседание Российско-Узбекского делового совета.От промышленного кластера Республики Татарстан на форуме примет участие председатель правления Сергей Майоров. Он выступит в качестве спикера с докладом на тему "Комплексные решения по развитию рынка газомоторного топлива".
самарканд
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/01/30404602_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_434ff1fcf968cdeff7faa89f915887b0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в самарканде стартовал российско узбекский бизнес форум участники форума обсудят такие вопросы как транспорт и логистика промышленные проекты торгово-экономическая кооперация сотрудничество между мсп
в самарканде стартовал российско узбекский бизнес форум участники форума обсудят такие вопросы как транспорт и логистика промышленные проекты торгово-экономическая кооперация сотрудничество между мсп
В Самарканде стартовал российско-узбекский бизнес-форум
12:46 01.12.2022 (обновлено: 12:47 01.12.2022)
Участники форума обсудят такие вопросы, как транспорт и логистика, промышленные проекты, торгово-экономическая кооперация, сотрудничество между МСП.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В Самарканде в четверг стартовал российско-узбекский бизнес-форум. Он проходит 1-2 декабря в отеле Silk Road by Minion.
Известно, что в мероприятии примут участие председатель Правительства России Михаил Мишустин, премьер-министра Узбекистана Абдулла Ариповв, председатель Государственного комитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам Бобир Исламов, министра экономического развития России Максим Решетников, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие руководители российских и узбекистанских министерств и ведомств, представители крупнейших компаний, а также среднего и малого бизнеса.
Участники форума обсудят такие вопросы, как транспорт и логистика, промышленные проекты, торгово-экономическая кооперация, сотрудничество между МСП.
Кроме того, в рамках мероприятия пройдет заседание Российско-Узбекского делового совета.
От промышленного кластера Республики Татарстан на форуме примет участие председатель правления Сергей Майоров. Он выступит в качестве спикера с докладом на тему "Комплексные решения по развитию рынка газомоторного топлива".