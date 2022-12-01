https://uz.sputniknews.ru/20221201/v-samarkande-startoval-rossiysko-uzbekskiy-biznes-forum-30405390.html

В Самарканде стартовал российско-узбекский бизнес-форум

В Самарканде стартовал российско-узбекский бизнес-форум

Участники форума обсудят такие вопросы, как транспорт и логистика, промышленные проекты, торгово-экономическая кооперация, сотрудничество между МСП.

2022-12-01T12:46+0500

2022-12-01T12:46+0500

2022-12-01T12:47+0500

общество

самарканд

россия

узбекистан

бизнес-форум

транспорт

логистика

промышленность

торговля

экономика

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В Самарканде в четверг стартовал российско-узбекский бизнес-форум. Он проходит 1-2 декабря в отеле Silk Road by Minion.Известно, что в мероприятии примут участие председатель Правительства России Михаил Мишустин, премьер-министра Узбекистана Абдулла Ариповв, председатель Государственного комитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам Бобир Исламов, министра экономического развития России Максим Решетников, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие руководители российских и узбекистанских министерств и ведомств, представители крупнейших компаний, а также среднего и малого бизнеса.Участники форума обсудят такие вопросы, как транспорт и логистика, промышленные проекты, торгово-экономическая кооперация, сотрудничество между МСП.Кроме того, в рамках мероприятия пройдет заседание Российско-Узбекского делового совета.От промышленного кластера Республики Татарстан на форуме примет участие председатель правления Сергей Майоров. Он выступит в качестве спикера с докладом на тему "Комплексные решения по развитию рынка газомоторного топлива".

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в самарканде стартовал российско узбекский бизнес форум участники форума обсудят такие вопросы как транспорт и логистика промышленные проекты торгово-экономическая кооперация сотрудничество между мсп