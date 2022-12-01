https://uz.sputniknews.ru/20221201/v-tekuschem-godu-turpotok-mejdu-rossiey-i-uzbekistanom-vyros-v-2-raza--reshetnikov-30426215.html

В текущем году турпоток между Россией и Узбекистаном вырос в 2 раза – Решетников

В текущем году турпоток между Россией и Узбекистаном вырос в 2 раза – Решетников

По прогнозам специалистов Минэкономразвития России, в 2022 году ожидается превышение показателей доковидного 2019 года по туристическому потоку.

2022-12-01T19:30+0500

2022-12-01T19:30+0500

2022-12-01T19:37+0500

узбекско-российский бизнес-форум

россия

узбекистан

турпоток

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. За первое полугодие 2022 года количество туристических поездок российских граждан в Узбекистан составило более 126 тыс. человек. По данным госкомстата Узбекистана, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил на церемонии открытия узбекско-российского бизнес-форума, который стартовал в четверг в Самарканде.По словам министра, текущий год продемонстрировал, что российским туристам комфортно приезжать в Узбекистан. Число российских гостей стабильно увеличивается с весны. По прогнозам специалистов Минэкономразвития России, в 2022 году ожидается превышение показателей доковидного 2019 года по туристическому потоку.

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Sputnik Узбекистан

в текущем году турпоток между россией и узбекистаном вырос в 2 раза решетников по прогнозам специалистов минэкономразвития россии в 2022 году ожидается превышение показателей доковидного 2019 года по туристическому потоку