https://uz.sputniknews.ru/20221201/v-tekuschem-godu-turpotok-mejdu-rossiey-i-uzbekistanom-vyros-v-2-raza--reshetnikov-30426215.html
В текущем году турпоток между Россией и Узбекистаном вырос в 2 раза – Решетников
В текущем году турпоток между Россией и Узбекистаном вырос в 2 раза – Решетников
По прогнозам специалистов Минэкономразвития России, в 2022 году ожидается превышение показателей доковидного 2019 года по туристическому потоку.
2022-12-01T19:30+0500
2022-12-01T19:30+0500
2022-12-01T19:37+0500
узбекско-российский бизнес-форум
россия
узбекистан
турпоток
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. За первое полугодие 2022 года количество туристических поездок российских граждан в Узбекистан составило более 126 тыс. человек. По данным госкомстата Узбекистана, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил на церемонии открытия узбекско-российского бизнес-форума, который стартовал в четверг в Самарканде.По словам министра, текущий год продемонстрировал, что российским туристам комфортно приезжать в Узбекистан. Число российских гостей стабильно увеличивается с весны. По прогнозам специалистов Минэкономразвития России, в 2022 году ожидается превышение показателей доковидного 2019 года по туристическому потоку.
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в текущем году турпоток между россией и узбекистаном вырос в 2 раза решетников по прогнозам специалистов минэкономразвития россии в 2022 году ожидается превышение показателей доковидного 2019 года по туристическому потоку
в текущем году турпоток между россией и узбекистаном вырос в 2 раза решетников по прогнозам специалистов минэкономразвития россии в 2022 году ожидается превышение показателей доковидного 2019 года по туристическому потоку
В текущем году турпоток между Россией и Узбекистаном вырос в 2 раза – Решетников
19:30 01.12.2022 (обновлено: 19:37 01.12.2022)
По прогнозам специалистов Минэкономразвития России, в 2022 году ожидается превышение показателей доковидного 2019 года по туристическому потоку.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. За первое полугодие 2022 года количество туристических поездок российских граждан в Узбекистан составило более 126 тыс. человек. По данным госкомстата Узбекистана, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил на церемонии открытия узбекско-российского бизнес-форума, который стартовал в четверг в Самарканде.
"В начале года Узбекистан и Россия подписали совместный план мероприятий по созданию условий для увеличения турпотоков между нашими странами, - отметил глава ведомства. - Документ состоит из двух десятков различных мероприятий, посвящённых продвижению туристических продуктов и совершенствованию транспортной логистики", - отметил он.
По словам министра, текущий год продемонстрировал, что российским туристам комфортно приезжать в Узбекистан. Число российских гостей стабильно увеличивается с весны. По прогнозам специалистов Минэкономразвития России, в 2022 году ожидается превышение показателей доковидного 2019 года по туристическому потоку.
"Успешные решения в области туризма - это результат большой совместной работы наших стран и перспектив развития отдельных отраслей рынка, которые появились в нынешнем году благодаря санкционному давлению недружественных стран, - подчеркнул министр. - Интерес к взаимовыгодным проектам и выходу на новые ниши и рынки растет с обеих сторон", - сообщил он.