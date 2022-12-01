https://uz.sputniknews.ru/20221201/v-uzbekistane-pereydut-na-novuyu-sistemu-raboty-s-obrascheniyami-grajdan-30394710.html

В Узбекистане перейдут на новую систему работы с обращениями граждан

В Узбекистане перейдут на новую систему работы с обращениями граждан

Рабочая группа из руководителей 24 министерств и ведомств тестирует новую систему диалога с населением в 29 махаллях Аккурганского района.

2022-12-01T09:05+0500

2022-12-01T09:05+0500

2022-12-01T09:27+0500

общество

узбекистан

граждане

работа

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. В Узбекистане внедрят новую систему диалога с населением. В качестве эксперимента для данной системы выбран Аккурганский район в Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.Так, рабочая группа из руководителей 24 министерств и ведомств проводит свою деятельность в 29 махаллях. Представители группы обходят каждую махаллю, где знакомятся с условиями в каждом домохозяйстве, изучают проблемы населения и социально-экономические вопросы, принимают оперативные меры по их эффективному решению. Основное внимание уделяется решению вопросов граждан, которые находятся в трудных социальных условиях.На сегодняшний день в махаллях "Ёшлик", "Маданият", "Жагалбойли", "Сувти", "Куштамгали", "Мустакиллик", "Хонобод", "Элтамгали", "Султон Сегизбоев", "Толовул" Аккурганского района группа изучила 920 домохозяйств и 15 социальных объектов. Были решены 76 (13,8 %) из 547 вопросов. По оставшимся 471 вопросу определили необходимые практические мероприятия.На следующий год рабочей группой уже составлен план мероприятий, необходимых для решения существующих задач в махаллях. В частности, в 2023-м планируют реконструировать четыре школы, отремонтировать дороги и обновить 500 опор линий электропередач.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане перейдут на новую систему работы с обращениями граждан рабочая группа из руководителей 24 министерств и ведомств тестирует новую систему диалога с населением в 29 махаллях аккурганского района