https://uz.sputniknews.ru/20221201/xodjaev-partnyorstvo-uzbekistana-i-rossii-yavlyaetsya-primerom-effektivnosti-i-produktivnosti-30415223.html

Ходжаев: партнёрство Узбекистана и России является примером эффективности и продуктивности

Ходжаев: партнёрство Узбекистана и России является примером эффективности и продуктивности

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев в ходе открытия Самаркандского бизнес-форума заявил, что... 01.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-01T15:48+0500

2022-12-01T15:48+0500

2022-12-01T16:04+0500

узбекско-российский бизнес-форум

жамшид ходжаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/11/26270347_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_261a2db08e24c3ebf5ce2f356752c6df.jpg

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев в ходе открытия Самаркандского бизнес-форума заявил, что узбекско-российское партнерство является примером эффективности и продуктивности. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, в четверг в Самарканде стартовал узбекско-российский бизнес-форум. В ходе открытия Ходжаев заявил, что "мы все сегодня являемся свидетелями происходящих стремительных преобразований".Он отметил, что в данное время важное значение приобретает сотрудничество, основанное, на взаимном доверии и уважении в данном контексте."Особенно приятно видеть в этом зале нашего дорогих друзей и надёжных партнёров из Российской Федерации", - подчеркнул он.По словам Ходжаева, проведение сегодняшнего бизнес-форума не только своевременно и актуально, но и свидетельствует о твёрдой приверженности двух стран дальнейшему углублению стратегического сотрудничества, которое за последние годы приобрело всеобъемлющий характер. "Cегодня партнёрство Узбекистана и России является примером эффективности, продуктивности и устремлённости в будущее", - подчеркнул он.Он сообщил, что за последние пять лет товарооборот между Узбекистаном и Россией вырос на 170%. По итогам прошлого года ещё вырос на треть, превысив рекордные показатели в $7,5 млрд, в планах - довести этот показатель до $10 млрд.Ходжаев также рассказал, что количество предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала, за последние пять лет выросло в три раза. "Только за 10 месяцев текущего года были созданы 700 новых предприятий с участием инвестиции из Российской Федерации", - сообщил он.Кроме этого, он заявил, что в настоящее время в Узбекистане реализуется около 200 совместно с российскими компаниями проектов на сумму свыше $20 млрд в сферах нефтехими, энергетики, горной металлургии, здравоохранения и фармацевтики, лёгкой промышленности, производства строительных материалов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

жамшид ходжаев