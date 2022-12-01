https://uz.sputniknews.ru/20221201/xodjaev-partnyorstvo-uzbekistana-i-rossii-yavlyaetsya-primerom-effektivnosti-i-produktivnosti-30415223.html
Ходжаев: партнёрство Узбекистана и России является примером эффективности и продуктивности
Ходжаев: партнёрство Узбекистана и России является примером эффективности и продуктивности
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев в ходе открытия Самаркандского бизнес-форума заявил, что... 01.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-01T15:48+0500
2022-12-01T15:48+0500
2022-12-01T16:04+0500
узбекско-российский бизнес-форум
жамшид ходжаев
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев в ходе открытия Самаркандского бизнес-форума заявил, что узбекско-российское партнерство является примером эффективности и продуктивности. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, в четверг в Самарканде стартовал узбекско-российский бизнес-форум. В ходе открытия Ходжаев заявил, что "мы все сегодня являемся свидетелями происходящих стремительных преобразований".Он отметил, что в данное время важное значение приобретает сотрудничество, основанное, на взаимном доверии и уважении в данном контексте."Особенно приятно видеть в этом зале нашего дорогих друзей и надёжных партнёров из Российской Федерации", - подчеркнул он.По словам Ходжаева, проведение сегодняшнего бизнес-форума не только своевременно и актуально, но и свидетельствует о твёрдой приверженности двух стран дальнейшему углублению стратегического сотрудничества, которое за последние годы приобрело всеобъемлющий характер. "Cегодня партнёрство Узбекистана и России является примером эффективности, продуктивности и устремлённости в будущее", - подчеркнул он.Он сообщил, что за последние пять лет товарооборот между Узбекистаном и Россией вырос на 170%. По итогам прошлого года ещё вырос на треть, превысив рекордные показатели в $7,5 млрд, в планах - довести этот показатель до $10 млрд.Ходжаев также рассказал, что количество предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала, за последние пять лет выросло в три раза. "Только за 10 месяцев текущего года были созданы 700 новых предприятий с участием инвестиции из Российской Федерации", - сообщил он.Кроме этого, он заявил, что в настоящее время в Узбекистане реализуется около 200 совместно с российскими компаниями проектов на сумму свыше $20 млрд в сферах нефтехими, энергетики, горной металлургии, здравоохранения и фармацевтики, лёгкой промышленности, производства строительных материалов.
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жамшид ходжаев
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев в ходе открытия Самаркандского бизнес-форума заявил, что узбекско-российское партнерство является примером эффективности и продуктивности. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Так, в четверг в Самарканде стартовал узбекско-российский бизнес-форум. В ходе открытия Ходжаев заявил, что "мы все сегодня являемся свидетелями происходящих стремительных преобразований".
Он отметил, что в данное время важное значение приобретает сотрудничество, основанное, на взаимном доверии и уважении в данном контексте.
"Особенно приятно видеть в этом зале нашего дорогих друзей и надёжных партнёров из Российской Федерации", - подчеркнул он.
По словам Ходжаева, проведение сегодняшнего бизнес-форума не только своевременно и актуально, но и свидетельствует о твёрдой приверженности двух стран дальнейшему углублению стратегического сотрудничества, которое за последние годы приобрело всеобъемлющий характер.
"Cегодня партнёрство Узбекистана и России является примером эффективности, продуктивности и устремлённости в будущее", - подчеркнул он.
Он сообщил, что за последние пять лет товарооборот между Узбекистаном и Россией вырос на 170%. По итогам прошлого года ещё вырос на треть, превысив рекордные показатели в $7,5 млрд, в планах - довести этот показатель до $10 млрд.
Ходжаев также рассказал, что количество предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала, за последние пять лет выросло в три раза.
"Только за 10 месяцев текущего года были созданы 700 новых предприятий с участием инвестиции из Российской Федерации", - сообщил он.
Кроме этого, он заявил, что в настоящее время в Узбекистане реализуется около 200 совместно с российскими компаниями проектов на сумму свыше $20 млрд в сферах нефтехими, энергетики, горной металлургии, здравоохранения и фармацевтики, лёгкой промышленности, производства строительных материалов.