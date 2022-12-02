https://uz.sputniknews.ru/20221202/alisher-usmanov-stal-metsenatom-goda-v-rossii-30447718.html

Алишер Усманов стал меценатом года в России

Алишер Усманов стал меценатом года в России

Российский бизнесмен получил российскую национальную премию в сфере креативных индустрий. 02.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-02T16:45+0500

2022-12-02T16:45+0500

2022-12-02T16:45+0500

россия

алишер усманов

награда

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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Российский бизнесмен, основатель Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Алишер Усманов стал обладателем Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russia Creative Awards в номинации "Меценат года".Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе фонда "Искусство, наука и спорт".Помимо Алишера Усманова в шорт-лист номинации "Меценат года" вошли Владимир Потанин ("Благотворительный фонд Владимира Потанина"), Елена и Геннадий Тимченко ("Фонд Тимченко"), Леонид Михельсон (фонд "V–A–C") и Дмитрий Пумпянский (промышленный холдинг "Группа Синара").Имена лауреатов премии в 11 номинациях объявили 1 декабря в Концертном зале "Зарядье".Russian Creative Awards – это межотраслевая премия, объединяющая все креативные индустрии. Премия вручается в 11 номинациях физическим лицам, бизнесменам, коммерческим и некоммерческим организациям, оказавшим значимую поддержку проектам в сфере креативных индустрий.

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алишер усманов, награда