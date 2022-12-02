https://uz.sputniknews.ru/20221202/effektivno-protivostoyat-vyzovam-mojno-tolko-soobscha-mishustin-vystupil-na-biznes-forume-30435770.html

"Эффективно противостоять вызовам можно только сообща": Мишустин выступил на бизнес-форуме

"Эффективно противостоять вызовам можно только сообща": Мишустин выступил на бизнес-форуме

Российско-узбекский бизнес-форум проходит в эти дни в Самарканде.

2022-12-02T11:41+0500

2022-12-02T11:41+0500

2022-12-02T12:00+0500

узбекско-российский бизнес-форум

михаил мишустин

россия

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/01/29637838_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_2c12ab7d24963d668c5c79e0ced4567f.jpg

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин выступил перед участниками Российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде. В своей речи он подчеркнул тесную взаимосвязь двух стран."Мировая экономика и глобальные рынки находится в состоянии турбулентности. В этой ситуации эффективно противостоять существующему и будущим вызовом можно только сообща.Наша страна остаётся открытой к операции с дружественными государствами теми, кто по опыту десятилетий понимает преимущества взаимодействия с близкой по географии по культуре по духовном ценностям России.Мы строим отношения на принципах равноправия, взаимного уважения, учёта интересов друг друга. Россия является одним из ведущих торговых партнёров Узбекистана. И кстати, по итогам прошлого года, мы опередили Китай. Мы вышли на первое место с долей во внешнеторговом обороте республики около 18%.Российский бизнес широко представлен в Узбекистане, здесь работают порядка 2 700 предприятий с российским капиталом, и они занимают видное место в самых разных секторах экономики, в реализации совместных проектов.Активно участвуют российские институты развития, оказывается финансовая поддержка поставкам в республику продукций машиностроения, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, строительный отрасли.Наиболее крупные инициативы в топливной энергетических сфере. Речь идёт о геологоразведке, освоении перспективных месторождений углеводородов, также о Кандымском газоперерабатывающем комплексе, который введён в эксплуатацию Госкорпорацией Ростех".

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия самарканд выступление председатель правительства михаил мишустин российско-узбекский бизнес-форум самарканд мировая экономика в состоянии турбулентности противостоять вызовам торговый партнер промышленная кооперация внешнеторговый оборот