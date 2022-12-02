https://uz.sputniknews.ru/20221202/ekspert-rasskazal-v-kakie-sfery-uzbekistana-investiruet-rossiya-v-2023-godu--video-30455125.html

Эксперт рассказал, в какие сферы Узбекистана инвестирует Россия в 2023 году — видео

Эксперт рассказал, в какие сферы Узбекистана инвестирует Россия в 2023 году — видео

Итоги российско-узбекского бизнес-форума, который проходил в Самарканде в эти дни, корреспондент Sputnik Узбекистан обсудила с экономистом Алексеем Зубцом... 02.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-02T21:15+0500

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видео

узбекистан

россия

бизнес-форум

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1-2 декабря в Самарканде прошел узбекско-российский бизнес-форум, в котором приняли участие председатель Правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, глава Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.В ходе мероприятия премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что общий объем российских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 13 миллиардов долларов. Так, директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой, можно ли рассчитывать, учитывая активизацию экономических отношений России и Узбекистана, что в следующем году количество российских инвестиций вырастет еще больше.Как может выглядеть единое экономическое пространство с участием России и Узбекистана? Что может представлять собой независимая финансово-платежная инфраструктура двух государств? Ответы на эти и другие вопросы — смотрите в интервью Sputnik.

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2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

узбекистан, россия, бизнес-форум, видео