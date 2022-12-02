https://uz.sputniknews.ru/20221202/ekspert-rasskazal-v-kakie-sfery-uzbekistana-investiruet-rossiya-v-2023-godu--video-30455125.html
Эксперт рассказал, в какие сферы Узбекистана инвестирует Россия в 2023 году — видео
Эксперт рассказал, в какие сферы Узбекистана инвестирует Россия в 2023 году — видео
Итоги российско-узбекского бизнес-форума, который проходил в Самарканде в эти дни, корреспондент Sputnik Узбекистан обсудила с экономистом Алексеем Зубцом... 02.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-02T21:15+0500
2022-12-02T21:15+0500
2022-12-02T21:15+0500
видео
узбекистан
россия
бизнес-форум
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1-2 декабря в Самарканде прошел узбекско-российский бизнес-форум, в котором приняли участие председатель Правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, глава Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.В ходе мероприятия премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что общий объем российских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 13 миллиардов долларов. Так, директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой, можно ли рассчитывать, учитывая активизацию экономических отношений России и Узбекистана, что в следующем году количество российских инвестиций вырастет еще больше.Как может выглядеть единое экономическое пространство с участием России и Узбекистана? Что может представлять собой независимая финансово-платежная инфраструктура двух государств? Ответы на эти и другие вопросы — смотрите в интервью Sputnik.
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, россия, бизнес-форум, видео
узбекистан, россия, бизнес-форум, видео
Эксперт рассказал, в какие сферы Узбекистана инвестирует Россия в 2023 году — видео
Итоги российско-узбекского бизнес-форума, который проходил в Самарканде в эти дни, корреспондент Sputnik Узбекистан обсудила с экономистом Алексеем Зубцом. Подробнее – в нашем видео.
1-2 декабря в Самарканде прошел узбекско-российский бизнес-форум, в котором приняли участие председатель Правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, глава Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.
В ходе мероприятия премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что общий объем российских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 13 миллиардов долларов. Так, директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой, можно ли рассчитывать, учитывая активизацию экономических отношений России и Узбекистана, что в следующем году количество российских инвестиций вырастет еще больше.
"Сейчас область потенциальных интересов российских инвесторов резко увеличивается, потому что возникает целый пакет дополнительных проектов, которые могут заинтересовать Россию. В этой связи инвестиции должны увеличиться кратно, так как Узбекистан может стать одним из ключевых партнеров для России в импортозамещении и создании новых отраслей экономики", - подчеркнул эксперт.
Как может выглядеть единое экономическое пространство с участием России и Узбекистана? Что может представлять собой независимая финансово-платежная инфраструктура двух государств? Ответы на эти и другие вопросы — смотрите в интервью Sputnik.