https://uz.sputniknews.ru/20221202/kak-soxranit-zdorove-pri-sidyachem-obraze-jizni-obyasnil-vrach-28435560.html

Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни, разъяснил врач

Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни, разъяснил врач

Упражнения на шею и плечи помогут нивелировать сидячий образ жизни.

2022-12-02T07:01+0500

2022-12-02T07:01+0500

2022-12-02T07:01+0500

это интересно

врач

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/15/28435645_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_039ebac9aca1d54c11ed474405f31baa.jpg

Ежедневные физические упражнения помогут уменьшить негативные последствия от сидячего образа жизни, объяснил врач-травматолог Алишер Захиров порталу "Газета.Ru".Эксперт советует уделять 5-10 минут каждые час-полтора на тренировки. По его мнению, последствия от сидячего образа жизни могут быть достаточно серьезные: шейный остеохондроз, заболевания сердца, нарушения нервной системы и так далее."Также можно выполнять комплекс упражнений на шею и плечевой пояс, снять боль и напряжение после рабочего дня, провести разминку для кисти и пальцев, подвигать стопами и ряд других упражнений. Несложные упражнения будут пробуждать сокращать мышцы, и это даст положительный эффект для здоровья", — рассказал специалист.Захиров подчеркнул, что следует также тщательно следить за режимом сна. Сон должен длиться 7-9 часов. Гаджетами перед сном лучше не пользоваться во избежание большого напряжения на глаза. Кроме того, врач посоветовал вставать и ложиться спать в одно и то же время.Читайте также:Как правильно делать планку

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

как сохранить здоровье при сидячем образе жизни объяснил врач советы врача травматолог рассказал упражнения на шею и плечи помогут нивелировать сидячий образ жизни что делать при сидячем образе жизни офисная работа какие упражнения можно делать шейный остеохондроз заболевания сердца нарушения нервной системы рекомендации зож спорт как продлить молодость сохранить активный боли в шее спине сколиоз