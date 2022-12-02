Россия и Узбекистан подписали пакет договоров - подробности
14:25 02.12.2022 (обновлено: 14:42 02.12.2022)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (второй справа) на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств Российской Федерации и Республики Узбекистан в Самарканде. Слева направо - заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
Представители правительств двух стран подписали более десяти важных двусторонних документов по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. По итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде представители двух стран подписалипакет важных документов, сообщает корреспондент Sputnik.
Среди них:
1.Совместное коммюнике по итогам 3-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана
2.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Российской Федерации и Республики Узбекистан
3.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров
4.Протокол о внесении изменений в Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан ("Упрощенный таможенный коридор") от 30 декабря 2016 г.
5.Меморандум между Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Республики Узбекистан, Центральным банком Республики Узбекистан о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения
6.Меморандум между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством развития спорта Республики Узбекистан о сотрудничестве в области профессионального образования в сфере физической культуры и спорта
7.Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой по труду и занятости (Российская Федерация) и Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в области защиты трудовых прав трудящихся-мигрантов
8.Комплексная программа совместных действий между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан по расширению промышленной кооперации
9.План практических действий ("дорожная карта") по сотрудничеству в транспортной сфере между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан на 2022-2023 годы
10.Меморандум о взаимопонимании между Публичным акционерным обществом "Татнефть" имени В.Д. Шашина и Акционерным обществом "Узбекнефтегаз".
11.Соглашение о купле-продаже 100% доли ООО "Биринчи резинотехника заводи" между Публичным акционерным обществом "Татнефть" имени В.Д. Шашина (Российская федерация) и АО "Узкимёсаноат" (Узбекистан.
12.Технический протокол информационного взаимодействия при обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Узбекистан.