Россия и Узбекистан подписали пакет договоров - подробности

1. Совместное коммюнике по итогам 3-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана Совместное коммюнике по итогам 3-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана

2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Российской Федерации и Республики Узбекистан Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Российской Федерации и Республики Узбекистан

3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров

4. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан ("Упрощенный таможенный коридор") от 30 декабря 2016 г. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан ("Упрощенный таможенный коридор") от 30 декабря 2016 г.

5. Меморандум между Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Республики Узбекистан, Центральным банком Республики Узбекистан о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения Меморандум между Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Республики Узбекистан, Центральным банком Республики Узбекистан о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения

6. Меморандум между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством развития спорта Республики Узбекистан о сотрудничестве в области профессионального образования в сфере физической культуры и спорта Меморандум между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством развития спорта Республики Узбекистан о сотрудничестве в области профессионального образования в сфере физической культуры и спорта

7. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой по труду и занятости (Российская Федерация) и Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в области защиты трудовых прав трудящихся-мигрантов Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой по труду и занятости (Российская Федерация) и Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в области защиты трудовых прав трудящихся-мигрантов

8. Комплексная программа совместных действий между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан по расширению промышленной кооперации Комплексная программа совместных действий между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан по расширению промышленной кооперации

9. План практических действий ("дорожная карта") по сотрудничеству в транспортной сфере между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан на 2022-2023 годы План практических действий ("дорожная карта") по сотрудничеству в транспортной сфере между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан на 2022-2023 годы

10. Меморандум о взаимопонимании между Публичным акционерным обществом "Татнефть" имени В.Д. Шашина и Акционерным обществом "Узбекнефтегаз". Меморандум о взаимопонимании между Публичным акционерным обществом "Татнефть" имени В.Д. Шашина и Акционерным обществом "Узбекнефтегаз".

11. Соглашение о купле-продаже 100% доли ООО "Биринчи резинотехника заводи" между Публичным акционерным обществом "Татнефть" имени В.Д. Шашина (Российская федерация) и АО "Узкимёсаноат" (Узбекистан. Соглашение о купле-продаже 100% доли ООО "Биринчи резинотехника заводи" между Публичным акционерным обществом "Татнефть" имени В.Д. Шашина (Российская федерация) и АО "Узкимёсаноат" (Узбекистан.