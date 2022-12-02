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Узбекско-российский бизнес форум в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920
Узбекско-российский бизнес-форум
Узбекско-российский бизнес форум с участием представителей власти и ведущих промышленных предприятий двух стран проходит в Самарканде 1-2 декабря 2022 года.
https://uz.sputniknews.ru/20221202/na-biznes-forume-rossiya-i-uzbekistan-podpisali-paket-dogovorov---podrobnosti-30444045.html
Россия и Узбекистан подписали пакет договоров - подробности
Россия и Узбекистан подписали пакет договоров - подробности
Представители правительств двух стран подписали более десяти важных двусторонних документов по итогам бизнес-форума в Самарканде.
2022-12-02T14:25+0500
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узбекско-российский бизнес-форум
узбекистан
россия
договор
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ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. По итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде представители двух стран подписалипакет важных документов, сообщает корреспондент Sputnik.Среди них:
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узбекистан россия российско-узбекский бизнес-форум документы какие подписали список документов
узбекистан россия российско-узбекский бизнес-форум документы какие подписали список документов

Россия и Узбекистан подписали пакет договоров - подробности

14:25 02.12.2022 (обновлено: 14:42 02.12.2022)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (второй справа) на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств Российской Федерации и Республики Узбекистан в Самарканде. Слева направо - заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (второй справа) на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств Российской Федерации и Республики Узбекистан в Самарканде. Слева направо - заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
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Представители правительств двух стран подписали более десяти важных двусторонних документов по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. По итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде представители двух стран подписалипакет важных документов, сообщает корреспондент Sputnik.
Среди них:
1.
Совместное коммюнике по итогам 3-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана
2.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Российской Федерации и Республики Узбекистан
3.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров
4.
Протокол о внесении изменений в Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан ("Упрощенный таможенный коридор") от 30 декабря 2016 г.
5.
Меморандум между Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Республики Узбекистан, Центральным банком Республики Узбекистан о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения
6.
Меморандум между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством развития спорта Республики Узбекистан о сотрудничестве в области профессионального образования в сфере физической культуры и спорта
7.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой по труду и занятости (Российская Федерация) и Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в области защиты трудовых прав трудящихся-мигрантов
8.
Комплексная программа совместных действий между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан по расширению промышленной кооперации
9.
План практических действий ("дорожная карта") по сотрудничеству в транспортной сфере между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан на 2022-2023 годы
10.
Меморандум о взаимопонимании между Публичным акционерным обществом "Татнефть" имени В.Д. Шашина и Акционерным обществом "Узбекнефтегаз".
11.
Соглашение о купле-продаже 100% доли ООО "Биринчи резинотехника заводи" между Публичным акционерным обществом "Татнефть" имени В.Д. Шашина (Российская федерация) и АО "Узкимёсаноат" (Узбекистан.
12.
Технический протокол информационного взаимодействия при обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Узбекистан.
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