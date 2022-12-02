https://uz.sputniknews.ru/20221202/poxolodanie-i-sneg-prognoz-pogody-na-dekabr-30428852.html

Похолодание и снег: прогноз погоды на декабрь

Похолодание и снег: прогноз погоды на декабрь

Какая погода ожидается в декабре на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-12-02T08:03+0500

2022-12-02T08:03+0500

2022-12-02T08:03+0500

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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Декабрь начинается со значительного похолодания.Понижение температуры началось уже 1 декабря и к 3-5 декабря столбики термометров по большей части территории республики опустятся ночью до 4-7 градусов мороза, днем до 0-3 градусов тепла, местами до 1-2 градусов мороза, по северу ночью до 10-13 градусов мороза, днем до 4-7 градусов мороза. Об этом сообщает Узгидромет.Похолодает даже на юге республики, но не так сильно - ночью до 0-2 градусов мороза, днем до 3-6 градусов тепла. Холодная погода сохранится практически до конца первой декады декабря.До 5 декабря по республике ожидается сухая погода. В период с 5 по 10 декабря в отдельные дни по центральным и юго-восточным районам республики возможны осадки в виде снега.Во второй и третьей декадах декабря ожидается колебание температуры воздуха на фоне, близком к нормальным значениям: ночью от 2-7 градусов тепла до 2-7 градусов мороза, днем от 10-15 градусов тепла до 2 градусов мороза-3 градусов тепла.

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