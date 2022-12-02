https://uz.sputniknews.ru/20221202/s-rossiey-nas-svyazyvayut-mnogoletnie-uzy-aripov-vystupil-na-biznes-forume-v-samarkande-30435629.html

"С Россией нас связывают многолетние узы": Арипов выступил на бизнес-форуме в Самарканде

"С Россией нас связывают многолетние узы": Арипов выступил на бизнес-форуме в Самарканде

Россия является одним из крупнейших торговых инвестиционных партнёров Узбекистана, заявил на бизнес-форуме премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. 02.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-02T11:38+0500

2022-12-02T11:38+0500

2022-12-02T11:38+0500

узбекско-российский бизнес-форум

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана выступил на Российско-узбекском бизнес-форуме в Самарканде."С Российской Федерации нас связывают, многолетние традиционные Узы дружбы и сотрудничества, которые в настоящее время выведены на уровень стратегического партнёрства Сегодня отношения между нашими странами находится на беспрецедентно высоком уровне это прежде всего достигнуто, благодаря, открытым искренним и доверительным отношениям между президентами Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным.Россия является одним из крупнейших торговых инвестиционных партнёров Узбекистана. Сегодня во взаимной торговле между нашими странами наблюдается высокие темпы роста. Так за последние 4 года товарооборот вырос более, чем в три раза, а за 10 месяцев этого года рост составил 30%. Учитывая имеющиеся возможности мы можем рассчитывать на дальнейшее увеличение этих показателей.Общий объём вложенных российских инвестиций в экономике Узбекистана составляет более $13 млрд. Присутствующие на форуме представителей крупных российских компаний и финансовых институтов сегодня успешно участвует в реализации значимых инвестиционных проектов в нашей стране, несмотря на имеющиеся вызовы и ограничения. Видим дальнейшее перспективы значительного расширения направлений сотрудничества с нашими российскими партнёрами. Большой потенциал имеет промышленные кооперация. Перспективным и в этом плане представляется сотрудничество в агропромышленной, пищевой, текстильной, электротехнической, химической, фармацевтической, отраслях, а также в сфере производства строительных материалов.Между нашими странами создано уникальная система институтов взаимодействия на всех уровнях. Эффективно работает совместная комиссия на уровне глав правительств, межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и её отраслевые подкомиссии, а также формат межрегионального сотрудничества.Мы настроены на развивать конструктивные и долгосрочные сотрудничество с деловыми кругами России. Призываю представителей бизнеса быть активными, использовать все имеющиеся резервы для наполнения партнёрства Узбекистана и России качественным содержанием.

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абдулла арипов