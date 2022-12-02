https://uz.sputniknews.ru/20221202/schitaem-neobxodimym-uglublenie-svyazi-uzbekistana-s-eaes-zayavil-mishustin-na-forume-30436484.html

"Считаем необходимым углубление связи Узбекистана с ЕАЭС", - заявил Мишустин на форуме.

"Считаем необходимым углубление связи Узбекистана с ЕАЭС", - заявил Мишустин на форуме.

Председатель правительства России призвал Узбекистан к полноценному членству в союзе.

2022-12-02T11:57+0500

2022-12-02T11:57+0500

2022-12-02T13:12+0500

узбекско-российский бизнес-форум

михаил мишустин

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ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин выступил перед участниками Российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде. В своей речи он подчеркнул значимость деятельности Евразийского экономического союза, сообщает корреспондент Sputnik."Для дальнейшей совместной работы считаем необходимым углубление связи Узбекистана с евразийским экономическим союзом. По ёмкости рынка, промышленному и сельскохозяйственному потенциалу, взаимному переплетения экономик, союз входит в число ведущих региональных интеграционных объединений. Он насчитывает около 190 млн потребителей.Статус государства-наблюдателя открыла перед нашими друзьями - перед Узбекистаном - также новые горизонты для дальнейшего экономического роста. А полноценное членство придаст мощный импульс развития прямых кооперационных связей по новым направлениям взаимодействия.Мы в Евразийском экономическом союзе серьёзное внимание уделяем безопасности и качеству выпускаемой продукции. Для этого создана Единая система технического регулирования. В области охвата и оперативности внедрения у неё нет аналогов в международной практике.Мы заинтересованы в том, чтобы гарантировать соответствие узбекских товаров высоким евразийским стандартам. Это важно для реализации четырёх основных свобод - движения товаров услуг капиталов и рабочей силы", - сказал он.

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