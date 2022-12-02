https://uz.sputniknews.ru/20221202/sotrudnikov-ikt-budut-nagrajdat-spetsialnymi-nagrudnymi-znakami-30413921.html
Сотрудников ИКТ будут награждать специальными нагрудными знаками
Сотрудников ИКТ будут награждать специальными нагрудными знаками
Вручение наград будет проходить ежегодно в канун профессионального праздника работников связи – 7 мая.
2022-12-02T10:07+0500
2022-12-02T10:07+0500
2022-12-02T10:07+0500
общество
награда
праздник
связь
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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Правительство республики учредило нагрудные знаки в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) "Моҳир алоқачи" ("Опытный связист") и "Ўз касбининг устаси" ("Мастер своего дела").Известно, что нагрудным знаком "Моҳир алоқачи" награждаются граждане, которые внесли значительный вклад в развитие ИКТ и имеют стаж работы в этой сфере не менее 15 лет.Знак "Ўз касбининг устаси" будут вручать лицам, представляющим массовые профессии, такие как инженер, электромонтер, кабельщик, почтальон, антенщик-мачтовик, оператор, фельдъегерь, за достойный вклад в развитие отрасли.Организации, входящие в систему Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, ежегодно до 1 апреля должны будут представить предложения о награждении в ведомство.Вручение наград будет проходить каждый год в канун профессионального праздника работников связи – 7 мая. При этом лицам, получившим данные нагрудные знаки, также будет выплачиваться единовременная денежная премия в размере 4,5 БРВ (1 млн 350 тыс. сумов).
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MIA „Rosiya Segodnya“
сотрудников икт будут награждать знаками моҳир алоқачи и ўз касбининг устаси вручение наград будет проходить ежегодно в канун профессионального праздника работников связи 7 мая
сотрудников икт будут награждать знаками моҳир алоқачи и ўз касбининг устаси вручение наград будет проходить ежегодно в канун профессионального праздника работников связи 7 мая
Сотрудников ИКТ будут награждать специальными нагрудными знаками
Вручение наград будет проходить ежегодно в канун профессионального праздника работников связи – 7 мая.
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik.
Правительство республики учредило
нагрудные знаки в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) "Моҳир алоқачи" ("Опытный связист") и "Ўз касбининг устаси" ("Мастер своего дела").
Известно, что нагрудным знаком "Моҳир алоқачи" награждаются граждане, которые внесли значительный вклад в развитие ИКТ и имеют стаж работы в этой сфере не менее 15 лет.
Знак "Ўз касбининг устаси" будут вручать лицам, представляющим массовые профессии, такие как инженер, электромонтер, кабельщик, почтальон, антенщик-мачтовик, оператор, фельдъегерь, за достойный вклад в развитие отрасли.
Организации, входящие в систему Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, ежегодно до 1 апреля должны будут представить предложения о награждении в ведомство.
Вручение наград будет проходить каждый год в канун профессионального праздника работников связи – 7 мая.
При этом лицам, получившим данные нагрудные знаки, также будет выплачиваться единовременная денежная премия в размере 4,5 БРВ (1 млн 350 тыс. сумов).