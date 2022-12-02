https://uz.sputniknews.ru/20221202/tatarstan-prorabatyvaet-s-uzbekistanom-proekty-v-oblasti-nefteximii-30437531.html

Татарстан прорабатывает с Узбекистаном проекты в области нефтехимии

Татарстан прорабатывает с Узбекистаном проекты в области нефтехимии

Глава Татарстана выступил на Российско-узбекском бизнес-форуме.

2022-12-02T12:25+0500

2022-12-02T12:25+0500

2022-12-02T13:30+0500

узбекско-российский бизнес-форум

рустам минниханов

узбекистан

россия

татарстан

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ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Татарстан прорабатывает с "Узбекнефтегазом" ряд инвестиционных и торговых проектов. Об этом на Российско-узбекском бизнес-форуме в Самарканде заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает корреспондент Sputnik."Совместно с АО "Узбекнефтегаз" изучается возможность реализации инвестиционного проекта по обеспечению устойчивого функционирования и увеличения загрузки перерабатывающих мощностей ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод".Прорабатываются совместные проекты в области нефтехимии и углубленной переработки углеводородов и вопросы поставок в Узбекистан нефтяного сырья и дальнейшего экспорта продукции. Проходит изучение геофизических данных по Ямбашинскому и Джидаликскому инвестиционным блокам.Прорабатывается проекты в области нефтехимии в вопросах поставок в Узбекистан нефтяного сырья.с АО "Узкимёсаноат" начат проект по строительству комплекса по производству поливинилхлорида и каустической соды на площадке АО "Навоиазот".По итогам прошлого года Татарстано-узбекистанский товарооборот превысил $193 млн. За 9 месяцев текущего года мы также наблюдаем рост на 47% ", - отметил он.

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