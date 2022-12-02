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https://uz.sputniknews.ru/20221202/temir-yullari-obyavila-skidku-dlya-studentov-30448839.html
"Темир йуллари" объявила скидку для студентов
"Темир йуллари" объявила скидку для студентов
В новогодние праздники билеты для учащихся будут вдвое дешевле.
2022-12-02T18:23+0500
2022-12-02T18:23+0500
общество
железная дорога
узбекистон темир йуллари
билет
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В период зимних каникул студенты получат 50% скидки на поездки внутри республики. Об этом сообщила пресс-служба “Узбекистон темир йуллари”.Скидки действуют с 22 декабря по 10 января. Для покупки билетов необходимы паспорт и студенческий билет.Ранее компания Uzbekistan Airways также объявила о 50% скидке на внутренние рейсы для студентов в период новогодних каникул.Читайте также: Студенты смогут купить авиабилеты со скидкой
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студенты узбекистон темир йуллари билеты скидки акция новогодние каникулы льготы
студенты узбекистон темир йуллари билеты скидки акция новогодние каникулы льготы

"Темир йуллари" объявила скидку для студентов

18:23 02.12.2022
© пресс-служба АО "Узтемирйолучи"В Узбекистане запустили поезд по маршруту "Ташкент-Чирчик-Ходжикент"
В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент-Чирчик-Ходжикент - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2022
© пресс-служба АО "Узтемирйолучи"
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В новогодние праздники билеты для учащихся будут вдвое дешевле.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В период зимних каникул студенты получат 50% скидки на поездки внутри республики. Об этом сообщила пресс-служба “Узбекистон темир йуллари”.
Скидки действуют с 22 декабря по 10 января. Для покупки билетов необходимы паспорт и студенческий билет.
Ранее компания Uzbekistan Airways также объявила о 50% скидке на внутренние рейсы для студентов в период новогодних каникул.
Читайте также: Студенты смогут купить авиабилеты со скидкой
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