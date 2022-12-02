https://uz.sputniknews.ru/20221202/temir-yullari-obyavila-skidku-dlya-studentov-30448839.html

"Темир йуллари" объявила скидку для студентов

"Темир йуллари" объявила скидку для студентов

В новогодние праздники билеты для учащихся будут вдвое дешевле.

2022-12-02T18:23+0500

2022-12-02T18:23+0500

2022-12-02T18:23+0500

общество

железная дорога

узбекистон темир йуллари

билет

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В период зимних каникул студенты получат 50% скидки на поездки внутри республики. Об этом сообщила пресс-служба “Узбекистон темир йуллари”.Скидки действуют с 22 декабря по 10 января. Для покупки билетов необходимы паспорт и студенческий билет.Ранее компания Uzbekistan Airways также объявила о 50% скидке на внутренние рейсы для студентов в период новогодних каникул.Читайте также: Студенты смогут купить авиабилеты со скидкой

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