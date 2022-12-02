https://uz.sputniknews.ru/20221202/vavilov-izmenit-li-pobeda-na-tayvane-storonnikov-sblijeniya-s-knr-sudbu-ostrova-30415045.html
Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?
Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?
Антиковидные протесты в Китае - дело рук проамериканской комсомольской группы китайских политиков.
2022-12-02T09:05+0500
2022-12-02T09:05+0500
2022-12-02T09:05+0500
видео
тайвань
кнр
китай
протесты
политик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/01/30401423_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a745f02bb0378ee6c89e1619145f68ec.jpg
Они утратили свои позиции после XX съезда КПК и теперь ведут политическую борьбу такими средствами, стремясь пошатнуть власть Си. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Как Си Цзиньпин ответит на попытку дестабилизации внутриполитической обстановки? Почему Пентагон уверен, что операция на Тайване неизбежна? Что означает победа прокитайской партии на Тайване? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
тайвань
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/01/30401423_315:0:1755:1080_1920x0_80_0_0_a99037cd06a9b2266224eeb3afe2d8aa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вавилов изменит ли победа на тайване сторонников сближения с кнр судьбу острова антиковидные протесты в китае дело рук проамериканской комсомольской группы китайских политиков
вавилов изменит ли победа на тайване сторонников сближения с кнр судьбу острова антиковидные протесты в китае дело рук проамериканской комсомольской группы китайских политиков
Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?
Антиковидные протесты в Китае — дело рук проамериканской комсомольской группы китайских политиков.
Они утратили свои позиции после XX съезда КПК и теперь ведут политическую борьбу такими средствами, стремясь пошатнуть власть Си. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов.
Как Си Цзиньпин ответит на попытку дестабилизации внутриполитической обстановки? Почему Пентагон уверен, что операция на Тайване неизбежна? Что означает победа прокитайской партии на Тайване? Обо всем этом смотрите в нашем видео.