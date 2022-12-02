https://uz.sputniknews.ru/20221202/vavilov-izmenit-li-pobeda-na-tayvane-storonnikov-sblijeniya-s-knr-sudbu-ostrova-30415045.html

Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?

Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?

Антиковидные протесты в Китае - дело рук проамериканской комсомольской группы китайских политиков.

2022-12-02T09:05+0500

2022-12-02T09:05+0500

2022-12-02T09:05+0500

видео

тайвань

кнр

китай

протесты

политик

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Они утратили свои позиции после XX съезда КПК и теперь ведут политическую борьбу такими средствами, стремясь пошатнуть власть Си. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Как Си Цзиньпин ответит на попытку дестабилизации внутриполитической обстановки? Почему Пентагон уверен, что операция на Тайване неизбежна? Что означает победа прокитайской партии на Тайване? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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вавилов изменит ли победа на тайване сторонников сближения с кнр судьбу острова антиковидные протесты в китае дело рук проамериканской комсомольской группы китайских политиков