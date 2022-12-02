https://uz.sputniknews.ru/20221202/znamenitosti-pozdravili-chitateley-ria-novosti-s-nastupayuschim-novym-godom-30445286.html

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом

На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом. 02.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-02T15:07+0500

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москва

россия

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МОСКВА, 2 дек — Sputnik. На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом, пожелав им получать побольше добрых вестей на сайте ria.ru."Всем счастья, добра, здоровья, любви!" – с таким новогодним напутствием обратилась к многомиллионной аудитории агентства олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Татьяна Навка.Свой предпраздничный наказ победители Олимпиады-2022 в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов сформулировали, как подобает настоящим профессионалам: "Друзья, читатели, подписчики и все, кто следит за РИА Новости! Всего самого лучшего, будьте любимы и счастливы и катайтесь на коньках!"ГУМ-каток в самом центре российской столицы, на Красной площади, является одной из самых популярных площадок для посещения в зимний период. В этом сезоне ГУМ-каток оформлен в узнаваемой стилистике Гжели.Агентство РИА Новости традиционно выступает информационным партнером ГУМ-катка.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня".

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Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом. 2022-12-02T15:07+0500 true PT1M50S

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