https://uz.sputniknews.ru/20221202/znamenitosti-pozdravili-chitateley-ria-novosti-s-nastupayuschim-novym-godom-30445286.html
Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом
Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом
На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом. 02.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-02T15:07+0500
2022-12-02T15:07+0500
2022-12-02T17:54+0500
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МОСКВА, 2 дек — Sputnik. На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом, пожелав им получать побольше добрых вестей на сайте ria.ru."Всем счастья, добра, здоровья, любви!" – с таким новогодним напутствием обратилась к многомиллионной аудитории агентства олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Татьяна Навка.Свой предпраздничный наказ победители Олимпиады-2022 в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов сформулировали, как подобает настоящим профессионалам: "Друзья, читатели, подписчики и все, кто следит за РИА Новости! Всего самого лучшего, будьте любимы и счастливы и катайтесь на коньках!"ГУМ-каток в самом центре российской столицы, на Красной площади, является одной из самых популярных площадок для посещения в зимний период. В этом сезоне ГУМ-каток оформлен в узнаваемой стилистике Гжели.Агентство РИА Новости традиционно выступает информационным партнером ГУМ-катка.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня".
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Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом
Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом.
2022-12-02T15:07+0500
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Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом
15:07 02.12.2022 (обновлено: 17:54 02.12.2022)
Новости компаний
На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом.
МОСКВА, 2 дек — Sputnik.
На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом, пожелав им получать побольше добрых вестей на сайте ria.ru
.
"Всем счастья, добра, здоровья, любви!" – с таким новогодним напутствием обратилась к многомиллионной аудитории агентства олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Татьяна Навка.
"Внимание, внимание, объявляем последние новости! К нам движется Новый год! – поделились инсайдом хозяин церемонии открытия ГУМ-катка бизнесмен Михаил Куснирович и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. – Поздравляем вас, дорогие ПОчитатели РИА Новости!"
Свой предпраздничный наказ победители Олимпиады-2022 в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов сформулировали, как подобает настоящим профессионалам: "Друзья, читатели, подписчики и все, кто следит за РИА Новости! Всего самого лучшего, будьте любимы и счастливы и катайтесь на коньках!"
"Желаем вам счастья в Новом году, радости! И чтобы вы всегда получали информацию из первых рук и точно от РИА Новости!" – поприветствовали читателей новостных лент нашего агентства чемпионы мира по спортивным бальным танцам Марина и Артемий Каташинские.
ГУМ-каток в самом центре российской столицы, на Красной площади, является одной из самых популярных площадок для посещения в зимний период. В этом сезоне ГУМ-каток оформлен в узнаваемой стилистике Гжели.
Агентство РИА Новости традиционно выступает информационным партнером ГУМ-катка.
РИА Новости
— лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня".