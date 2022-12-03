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"Альпийские сумерки" и "Чайная гора": самые красивые пейзажи уходящего года – фото
"Альпийские сумерки" и "Чайная гора": самые красивые пейзажи уходящего года – фото
Стали известны имена победителей конкурса Landscape Photographer of the Year 2022. Чьи работы вошли в список лучших - смотрите в нашей фотоленте.
2022-12-03T21:05+0500
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фото
конкурс фотографий
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Landscape Photographer of the Year - это конкурс, в рамках которого отбираются лучшие пейзажные снимки фотографов со всего мира, а победители удостаиваются почетного звания "Лучший пейзажный фотограф года".Международный конкурс Landscape Photographer of the Year и его талантливые участники своим творчеством демонстрируют невероятную красоту пейзажей и ландшафтов нашей планеты.
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альпийские сумерки и чайная гора самые красивые пейзажи уходящего года фото стали известны имена победителей конкурса landscape photographer of the year 2022 чьи работы вошли в список лучших смотрите в нашей фотоленте
альпийские сумерки и чайная гора самые красивые пейзажи уходящего года фото стали известны имена победителей конкурса landscape photographer of the year 2022 чьи работы вошли в список лучших смотрите в нашей фотоленте

"Альпийские сумерки" и "Чайная гора": самые красивые пейзажи уходящего года – фото

21:05 03.12.2022
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Стали известны имена победителей конкурса Landscape Photographer of the Year 2022. Чьи работы вошли в список лучших - смотрите в нашей фотоленте.
Landscape Photographer of the Year - это конкурс, в рамках которого отбираются лучшие пейзажные снимки фотографов со всего мира, а победители удостаиваются почетного звания "Лучший пейзажный фотограф года".
Международный конкурс Landscape Photographer of the Year и его талантливые участники своим творчеством демонстрируют невероятную красоту пейзажей и ландшафтов нашей планеты.
© Foto : Benjamin Briones Grandi/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Пейзажи Великих Анд" чилийского фотографа Бенджамина Брионеса Гранди - одна из лучших конкурса.

Снимок &quot;Пейзажи Великих Анд&quot; чилийского фотографа Бенджамина Брионеса Гранди - одна из лучших конкурса. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Benjamin Briones Grandi/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Пейзажи Великих Анд" чилийского фотографа Бенджамина Брионеса Гранди - одна из лучших конкурса.

© Foto : Tony Wang/The 9th International Landscape Photographer of the Year

"Ледяные деревья" китайского фотографа Тони Ванга заняли второе место.

&quot;Ледяные деревья&quot; китайского фотографа Тони Ванга заняли второе место. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Tony Wang/The 9th International Landscape Photographer of the Year

"Ледяные деревья" китайского фотографа Тони Ванга заняли второе место.

© Foto : Max Rive/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Летнее окно" нидерландского фотографа Макса Рива, сделанное в Национальном парке Лос-Гласиарес в Аргентине, на третьем месте конкурса.

Снимок &quot;Летнее окно&quot; нидерландского фотографа Макса Рива, сделанное в Национальном парке Лос-Гласиарес в Аргентине, на третьем месте конкурса. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Max Rive/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Летнее окно" нидерландского фотографа Макса Рива, сделанное в Национальном парке Лос-Гласиарес в Аргентине, на третьем месте конкурса.

© Foto : Martin Broen/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Затопленная пещера" американского фотографа Мартина Броена сделан на полуострове Юкатан в Мексике.

Снимок &quot;Затопленная пещера&quot; американского фотографа Мартина Броена сделан на полуострове Юкатан в Мексике. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Martin Broen/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Затопленная пещера" американского фотографа Мартина Броена сделан на полуострове Юкатан в Мексике.

© Foto : Mitja Kobal/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Альпийские сумерки" австрийского фотографа Мити Кобаль сделан на леднике Шлатенкес.

Снимок &quot;Альпийские сумерки&quot; австрийского фотографа Мити Кобаль сделан на леднике Шлатенкес. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Mitja Kobal/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Альпийские сумерки" австрийского фотографа Мити Кобаль сделан на леднике Шлатенкес.

© Foto : Liu Bai/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Ритм Жизни" китайского фотографа Лю Бая. На фото: пустыня Бадаин-Джаран, Китай.

Снимок &quot;Ритм Жизни&quot; китайского фотографа Лю Бая. На фото: пустыня Бадаин-Джаран, Китай. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Liu Bai/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Ритм Жизни" китайского фотографа Лю Бая. На фото: пустыня Бадаин-Джаран, Китай.

© Foto : Dario Giannobile/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Звездные следы" и шлейф лавы на вулкане Этна итальянского фотографа Дарио Джаннобиле.

Снимок &quot;Звездные следы&quot; и шлейф лавы на вулкане Этна итальянского фотографа Дарио Джаннобиле. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Dario Giannobile/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Звездные следы" и шлейф лавы на вулкане Этна итальянского фотографа Дарио Джаннобиле.

© Foto : Huan Vu Trung/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Фото "Чайная гора" вьетнамского фотографа Хуан Ву Трунга.

Фото &quot;Чайная гора&quot; вьетнамского фотографа Хуан Ву Трунга. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Huan Vu Trung/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Фото "Чайная гора" вьетнамского фотографа Хуан Ву Трунга.

© Foto : Daniel Laan/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Свечение" исландского фотографа Даниэля Лаана.

Снимок &quot;Свечение&quot; исландского фотографа Даниэля Лаана. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Daniel Laan/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Свечение" исландского фотографа Даниэля Лаана.

© Foto : Gheorghe Popa/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Сеть" румынского фотографа Георга Попа, сделанный на озере
Куэйдель.

Снимок &quot;Сеть&quot; румынского фотографа Георга Попа, сделанный на озере Куэйдель. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Gheorghe Popa/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Сеть" румынского фотографа Георга Попа, сделанный на озере
Куэйдель.

© Foto : Luis Solano/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Дерево лавы" фотографа из Коста-Рики Луиса Солано, сделанный на полуострове Рейкьянес, Исландия.

Снимок &quot;Дерево лавы&quot; фотографа из Коста-Рики Луиса Солано, сделанный на полуострове Рейкьянес, Исландия. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Luis Solano/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Дерево лавы" фотографа из Коста-Рики Луиса Солано, сделанный на полуострове Рейкьянес, Исландия.

© Foto : Koki Dote/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Замороженные" японского фотографа Коки Дотэ стал победителем в номинации "Снег и лед". Фото сделано в префектуре Фукусима, гора Нишиадзума.

Снимок &quot;Замороженные&quot; японского фотографа Коки Дотэ стал победителем в номинации &quot;Снег и лед&quot;. Фото сделано в префектуре Фукусима, гора Нишиадзума. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Koki Dote/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Замороженные" японского фотографа Коки Дотэ стал победителем в номинации "Снег и лед". Фото сделано в префектуре Фукусима, гора Нишиадзума.

© Foto : Julien Delaval/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Затерянное море" французского фотографа Жюльена Делаваля сделан на острове Эйгг в Шотландии.

Снимок &quot;Затерянное море&quot; французского фотографа Жюльена Делаваля сделан на острове Эйгг в Шотландии. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Julien Delaval/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Затерянное море" французского фотографа Жюльена Делаваля сделан на острове Эйгг в Шотландии.

© Foto : José D. Riquelme/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Старое дерево" испанского фотографа Хосе Д. Рикельме. Намибия, Африка.

Снимок &quot;Старое дерево&quot; испанского фотографа Хосе Д. Рикельме. Намибия, Африка. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : José D. Riquelme/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Старое дерево" испанского фотографа Хосе Д. Рикельме. Намибия, Африка.

© Foto : Isabella Tabacchi/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Соляная мозаика" итальянского фотографа Изабеллы Табаччи. Фото сделано на соленом озере Хоз-Э Солтан, в иранской провинции Кум.

Снимок &quot;Соляная мозаика&quot; итальянского фотографа Изабеллы Табаччи. Фото сделано на соленом озере Хоз-Э Солтан, в иранской провинции Кум. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Isabella Tabacchi/The 9th International Landscape Photographer of the Year

Снимок "Соляная мозаика" итальянского фотографа Изабеллы Табаччи. Фото сделано на соленом озере Хоз-Э Солтан, в иранской провинции Кум.

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