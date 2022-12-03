"Альпийские сумерки" и "Чайная гора": самые красивые пейзажи уходящего года – фото
Снимок "Пейзажи Великих Анд" чилийского фотографа Бенджамина Брионеса Гранди - одна из лучших конкурса.
Снимок "Пейзажи Великих Анд" чилийского фотографа Бенджамина Брионеса Гранди - одна из лучших конкурса.
"Ледяные деревья" китайского фотографа Тони Ванга заняли второе место.
"Ледяные деревья" китайского фотографа Тони Ванга заняли второе место.
Снимок "Летнее окно" нидерландского фотографа Макса Рива, сделанное в Национальном парке Лос-Гласиарес в Аргентине, на третьем месте конкурса.
Снимок "Летнее окно" нидерландского фотографа Макса Рива, сделанное в Национальном парке Лос-Гласиарес в Аргентине, на третьем месте конкурса.
Снимок "Затопленная пещера" американского фотографа Мартина Броена сделан на полуострове Юкатан в Мексике.
Снимок "Затопленная пещера" американского фотографа Мартина Броена сделан на полуострове Юкатан в Мексике.
Снимок "Альпийские сумерки" австрийского фотографа Мити Кобаль сделан на леднике Шлатенкес.
Снимок "Альпийские сумерки" австрийского фотографа Мити Кобаль сделан на леднике Шлатенкес.
Снимок "Ритм Жизни" китайского фотографа Лю Бая. На фото: пустыня Бадаин-Джаран, Китай.
Снимок "Ритм Жизни" китайского фотографа Лю Бая. На фото: пустыня Бадаин-Джаран, Китай.
Снимок "Звездные следы" и шлейф лавы на вулкане Этна итальянского фотографа Дарио Джаннобиле.
Снимок "Звездные следы" и шлейф лавы на вулкане Этна итальянского фотографа Дарио Джаннобиле.
Фото "Чайная гора" вьетнамского фотографа Хуан Ву Трунга.
Фото "Чайная гора" вьетнамского фотографа Хуан Ву Трунга.
Снимок "Свечение" исландского фотографа Даниэля Лаана.
Снимок "Свечение" исландского фотографа Даниэля Лаана.
Снимок "Сеть" румынского фотографа Георга Попа, сделанный на озере
Куэйдель.
Снимок "Сеть" румынского фотографа Георга Попа, сделанный на озере
Куэйдель.
Снимок "Дерево лавы" фотографа из Коста-Рики Луиса Солано, сделанный на полуострове Рейкьянес, Исландия.
Снимок "Дерево лавы" фотографа из Коста-Рики Луиса Солано, сделанный на полуострове Рейкьянес, Исландия.
Снимок "Замороженные" японского фотографа Коки Дотэ стал победителем в номинации "Снег и лед". Фото сделано в префектуре Фукусима, гора Нишиадзума.
Снимок "Замороженные" японского фотографа Коки Дотэ стал победителем в номинации "Снег и лед". Фото сделано в префектуре Фукусима, гора Нишиадзума.
Снимок "Затерянное море" французского фотографа Жюльена Делаваля сделан на острове Эйгг в Шотландии.
Снимок "Затерянное море" французского фотографа Жюльена Делаваля сделан на острове Эйгг в Шотландии.
Снимок "Старое дерево" испанского фотографа Хосе Д. Рикельме. Намибия, Африка.
Снимок "Старое дерево" испанского фотографа Хосе Д. Рикельме. Намибия, Африка.
Снимок "Соляная мозаика" итальянского фотографа Изабеллы Табаччи. Фото сделано на соленом озере Хоз-Э Солтан, в иранской провинции Кум.
Снимок "Соляная мозаика" итальянского фотографа Изабеллы Табаччи. Фото сделано на соленом озере Хоз-Э Солтан, в иранской провинции Кум.