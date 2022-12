https://uz.sputniknews.ru/20221203/30463455.html

"Альпийские сумерки" и "Чайная гора": самые красивые пейзажи уходящего года – фото

"Альпийские сумерки" и "Чайная гора": самые красивые пейзажи уходящего года – фото

Стали известны имена победителей конкурса Landscape Photographer of the Year 2022. Чьи работы вошли в список лучших - смотрите в нашей фотоленте.

2022-12-03T21:05+0500

2022-12-03T21:05+0500

2022-12-03T21:05+0500

фото

конкурс фотографий

фотолента

фотоконкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/03/30463497_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_fc83a75be52f9c3214fdd599c91ed186.jpg

Landscape Photographer of the Year - это конкурс, в рамках которого отбираются лучшие пейзажные снимки фотографов со всего мира, а победители удостаиваются почетного звания "Лучший пейзажный фотограф года".Международный конкурс Landscape Photographer of the Year и его талантливые участники своим творчеством демонстрируют невероятную красоту пейзажей и ландшафтов нашей планеты.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

альпийские сумерки и чайная гора самые красивые пейзажи уходящего года фото стали известны имена победителей конкурса landscape photographer of the year 2022 чьи работы вошли в список лучших смотрите в нашей фотоленте