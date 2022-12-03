Дети с нарушениями слуха получили слуховые аппараты
© Министерство Дошкольного образованияБлаготворительная акция "Я хочу слушать"
© Министерство Дошкольного образования
В рамках благотворительной акции "Я хочу слышать!" раздали более 200 бесплатных аппаратов.
ТАШКЕНТ, 3 декабря — Sputnik. В рамках благотворительного проекта "Я хочу слышать!" детям с нарушениями слуха раздали около 300 беспроводных слуховых аппаратов, сообщает корреспондент Sputnik.
© Министерство Дошкольного образованияБлаготворительная акция "Я хочу слушать"
Благотворительная акция "Я хочу слушать"
© Министерство Дошкольного образования
Этот благотворительный проект реализует Агентство развития медико-социального обслуживания и фонд международного сообщества Zamin в сотрудничестве с Министерством дошкольного образования и Министерством здравоохранения.
"Дети с нарушениями слуха не могут наслаждаться звуками, слушать музыку, познавать мир через слух и выражать свои чувства. Слуховые аппараты, которые мы распространяем, дарят им эту радость, и эти дети адаптируются к окружающей среде", — сказала Мавлюда Аскарходжаева, начальник информационной службы Министерства дошкольного образования.
Министерство проводит большую благотворительную работу, заботясь о детях с особыми потребностями, чтобы они могли жить как обычные люди, не чувствуя себя обделенными.
© Министерство Дошкольного образованияБлаготворительная акция "Я хочу слушать"
Благотворительная акция "Я хочу слушать"
© Министерство Дошкольного образования
"Мы передали 228 новых беспроводных слуховых аппаратов 115 слабослышащим детям, обучающимся в специализированных дошкольных образовательных организациях Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской, Хорезмской, Самаркандской, Андижанской, Ферганской областей и города Ташкента", — сказала представитель министерства.
"При использовании беспроводных устройств у ребенка есть возможность слышать. Обычно настройки аппаратов определяют в зависимости от уровня слуха. Дети будут находиться под наблюдением специалистов от 2 месяцев до 3 лет", — рассказала руководитель проекта Елена Лаврова.
Аппараты ReSound ENZO серии Q, подаренные детям в рамках благотворительной программы, созданы на новой платформе и работают с технологией высококачественного звука. Устройства можно подключать по беспроводной сети к телефонам и другим аудиоустройствам. Каждый из таких аппаратов стоит $3 тыс.
© Министерство Дошкольного образованияБлаготворительная акция "Я хочу слушать"
Благотворительная акция "Я хочу слушать"
© Министерство Дошкольного образования
Нося эти устройства, дети могут свободно ходить в детский сад, участвовать в мероприятиях и слушать музыку вместе с другими сверстниками.
"Мы планируем проводить эту благотворительную акцию регулярно. Проводится ряд работ по лечению слабослышащих детей. В Фонде Zamin и Республиканском специализированном педиатрическом научно-практическом медицинском центре проведено 45 операций, запланированных на 2022 год. Определены необходимые мероприятия по восстановлению и оздоровлению глухонемых детей", — сказала Аскарходжаева.
К сведению, в Узбекистане детям до 5 лет проводится бесплатная кохлеарная имплантация при государственной поддержке. С помощью такой операции аппарат подключают к слуховому нерву.
"По государственной программе кохлеарная имплантация проводится бесплатно детям с ограниченными возможностями до 5 лет. Это более эффективный метод по сравнению с ношением слухового аппарата", — говорит Елена Лаврова, представитель Министерства дошкольного образования.