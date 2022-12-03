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https://uz.sputniknews.ru/20221203/deti-s-narusheniyami-sluxa-poluchili-sluxovye-apparaty-30456673.html
Дети с нарушениями слуха получили слуховые аппараты
Дети с нарушениями слуха получили слуховые аппараты
В рамках благотворительной акции "Я хочу слышать!" раздали более 200 бесплатных аппаратов.
2022-12-03T10:06+0500
2022-12-03T10:06+0500
общество
благотворительность
министерство дошкольного образования
дети
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ТАШКЕНТ, 3 декабря — Sputnik. В рамках благотворительного проекта "Я хочу слышать!" детям с нарушениями слуха раздали около 300 беспроводных слуховых аппаратов, сообщает корреспондент Sputnik.Этот благотворительный проект реализует Агентство развития медико-социального обслуживания и фонд международного сообщества Zamin в сотрудничестве с Министерством дошкольного образования и Министерством здравоохранения.Министерство проводит большую благотворительную работу, заботясь о детях с особыми потребностями, чтобы они могли жить как обычные люди, не чувствуя себя обделенными."При использовании беспроводных устройств у ребенка есть возможность слышать. Обычно настройки аппаратов определяют в зависимости от уровня слуха. Дети будут находиться под наблюдением специалистов от 2 месяцев до 3 лет", — рассказала руководитель проекта Елена Лаврова.Аппараты ReSound ENZO серии Q, подаренные детям в рамках благотворительной программы, созданы на новой платформе и работают с технологией высококачественного звука. Устройства можно подключать по беспроводной сети к телефонам и другим аудиоустройствам. Каждый из таких аппаратов стоит $3 тыс.Нося эти устройства, дети могут свободно ходить в детский сад, участвовать в мероприятиях и слушать музыку вместе с другими сверстниками.К сведению, в Узбекистане детям до 5 лет проводится бесплатная кохлеарная имплантация при государственной поддержке. С помощью такой операции аппарат подключают к слуховому нерву."По государственной программе кохлеарная имплантация проводится бесплатно детям с ограниченными возможностями до 5 лет. Это более эффективный метод по сравнению с ношением слухового аппарата", — говорит Елена Лаврова, представитель Министерства дошкольного образования.
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узбекистан благотворительная акция проект "я хочу слышать!" министерство дошкольного образования фонд zamin раздали слуховые аппараты дети с нарушениями слуха особыми потребностями
узбекистан благотворительная акция проект "я хочу слышать!" министерство дошкольного образования фонд zamin раздали слуховые аппараты дети с нарушениями слуха особыми потребностями

Дети с нарушениями слуха получили слуховые аппараты

10:06 03.12.2022
© Министерство Дошкольного образованияБлаготворительная акция "Я хочу слушать"
Благотворительная акция Я хочу слушать - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2022
© Министерство Дошкольного образования
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В рамках благотворительной акции "Я хочу слышать!" раздали более 200 бесплатных аппаратов.
ТАШКЕНТ, 3 декабря — Sputnik. В рамках благотворительного проекта "Я хочу слышать!" детям с нарушениями слуха раздали около 300 беспроводных слуховых аппаратов, сообщает корреспондент Sputnik.
© Министерство Дошкольного образованияБлаготворительная акция "Я хочу слушать"
Благотворительная акция Я хочу слушать - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2022
Благотворительная акция "Я хочу слушать"
© Министерство Дошкольного образования
Этот благотворительный проект реализует Агентство развития медико-социального обслуживания и фонд международного сообщества Zamin в сотрудничестве с Министерством дошкольного образования и Министерством здравоохранения.
"Дети с нарушениями слуха не могут наслаждаться звуками, слушать музыку, познавать мир через слух и выражать свои чувства. Слуховые аппараты, которые мы распространяем, дарят им эту радость, и эти дети адаптируются к окружающей среде", — сказала Мавлюда Аскарходжаева, начальник информационной службы Министерства дошкольного образования.
Министерство проводит большую благотворительную работу, заботясь о детях с особыми потребностями, чтобы они могли жить как обычные люди, не чувствуя себя обделенными.
© Министерство Дошкольного образованияБлаготворительная акция "Я хочу слушать"
Благотворительная акция Я хочу слушать - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2022
Благотворительная акция "Я хочу слушать"
© Министерство Дошкольного образования

"Мы передали 228 новых беспроводных слуховых аппаратов 115 слабослышащим детям, обучающимся в специализированных дошкольных образовательных организациях Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской, Хорезмской, Самаркандской, Андижанской, Ферганской областей и города Ташкента", — сказала представитель министерства.

"При использовании беспроводных устройств у ребенка есть возможность слышать. Обычно настройки аппаратов определяют в зависимости от уровня слуха. Дети будут находиться под наблюдением специалистов от 2 месяцев до 3 лет", — рассказала руководитель проекта Елена Лаврова.
Аппараты ReSound ENZO серии Q, подаренные детям в рамках благотворительной программы, созданы на новой платформе и работают с технологией высококачественного звука. Устройства можно подключать по беспроводной сети к телефонам и другим аудиоустройствам. Каждый из таких аппаратов стоит $3 тыс.
© Министерство Дошкольного образованияБлаготворительная акция "Я хочу слушать"
Благотворительная акция Я хочу слушать - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2022
Благотворительная акция "Я хочу слушать"
© Министерство Дошкольного образования
Нося эти устройства, дети могут свободно ходить в детский сад, участвовать в мероприятиях и слушать музыку вместе с другими сверстниками.

"Мы планируем проводить эту благотворительную акцию регулярно. Проводится ряд работ по лечению слабослышащих детей. В Фонде Zamin и Республиканском специализированном педиатрическом научно-практическом медицинском центре проведено 45 операций, запланированных на 2022 год. Определены необходимые мероприятия по восстановлению и оздоровлению глухонемых детей", — сказала Аскарходжаева.

К сведению, в Узбекистане детям до 5 лет проводится бесплатная кохлеарная имплантация при государственной поддержке. С помощью такой операции аппарат подключают к слуховому нерву.
"По государственной программе кохлеарная имплантация проводится бесплатно детям с ограниченными возможностями до 5 лет. Это более эффективный метод по сравнению с ношением слухового аппарата", — говорит Елена Лаврова, представитель Министерства дошкольного образования.
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