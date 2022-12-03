https://uz.sputniknews.ru/20221203/deti-s-narusheniyami-sluxa-poluchili-sluxovye-apparaty-30456673.html

Дети с нарушениями слуха получили слуховые аппараты

Дети с нарушениями слуха получили слуховые аппараты

В рамках благотворительной акции "Я хочу слышать!" раздали более 200 бесплатных аппаратов.

2022-12-03T10:06+0500

2022-12-03T10:06+0500

2022-12-03T10:06+0500

общество

благотворительность

министерство дошкольного образования

дети

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ТАШКЕНТ, 3 декабря — Sputnik. В рамках благотворительного проекта "Я хочу слышать!" детям с нарушениями слуха раздали около 300 беспроводных слуховых аппаратов, сообщает корреспондент Sputnik.Этот благотворительный проект реализует Агентство развития медико-социального обслуживания и фонд международного сообщества Zamin в сотрудничестве с Министерством дошкольного образования и Министерством здравоохранения.Министерство проводит большую благотворительную работу, заботясь о детях с особыми потребностями, чтобы они могли жить как обычные люди, не чувствуя себя обделенными."При использовании беспроводных устройств у ребенка есть возможность слышать. Обычно настройки аппаратов определяют в зависимости от уровня слуха. Дети будут находиться под наблюдением специалистов от 2 месяцев до 3 лет", — рассказала руководитель проекта Елена Лаврова.Аппараты ReSound ENZO серии Q, подаренные детям в рамках благотворительной программы, созданы на новой платформе и работают с технологией высококачественного звука. Устройства можно подключать по беспроводной сети к телефонам и другим аудиоустройствам. Каждый из таких аппаратов стоит $3 тыс.Нося эти устройства, дети могут свободно ходить в детский сад, участвовать в мероприятиях и слушать музыку вместе с другими сверстниками.К сведению, в Узбекистане детям до 5 лет проводится бесплатная кохлеарная имплантация при государственной поддержке. С помощью такой операции аппарат подключают к слуховому нерву."По государственной программе кохлеарная имплантация проводится бесплатно детям с ограниченными возможностями до 5 лет. Это более эффективный метод по сравнению с ношением слухового аппарата", — говорит Елена Лаврова, представитель Министерства дошкольного образования.

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узбекистан благотворительная акция проект "я хочу слышать!" министерство дошкольного образования фонд zamin раздали слуховые аппараты дети с нарушениями слуха особыми потребностями