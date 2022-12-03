https://uz.sputniknews.ru/20221203/dva-elementa-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-uzbekistana-voshli-v-spisok-yunesko-30462488.html

Два элемента нематериального культурного наследия Узбекистана вошли в список ЮНЕСКО

Два элемента нематериального культурного наследия Узбекистана вошли в список ЮНЕСКО

Какие элементы нематериального культурного наследия Узбекистана внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО — читайте в нашем материале.

2022-12-03T15:05+0500

2022-12-03T15:05+0500

2022-12-03T15:05+0500

культура

узбекистан

юнеско

культурное наследие

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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. В рамках 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия (МКОНКН) два многонациональных элемента с участием узбекской стороны включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Известно, что сессия проходит с 28 ноября по 3 декабря в Рабате, Марокко. Так, первый файл под названием "Шелководство и традиционное производство шелка для ткачества" подготовлен Узбекистаном вместе с Азербайджаном, Афганистаном, Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном и Турцией. Вторая номинация под названием "Традиции пересказа притчей о Ходже Насреддине", проработанная узбекской стороной совместно с Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Турцией.Оценочная комиссия Комитета высоко оценила совместную работу государств, вовлечённых в подготовку номинационных документов, и отметила их соответствие всем критериям для внесения в Репрезентативный список.Таким образом, общее количество элементов Узбекистана, внесенных в репрезентативный список, достигло 11. Ранее в этот список были включены "Бахши", "Лазги", "Палов", "Аския", "Миниатюра", "Навруз", "Шошмаком" и другие. Также Центр развития ремесел Маргилана по сохранению традиционных технологий изготовления атласа и адраса внесен в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.

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два элемента нематериального культурного наследия узбекистана вошли в список юнеско какие элементы нематериального культурного наследия узбекистана внесены в список нематериального наследия юнеско