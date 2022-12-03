https://uz.sputniknews.ru/20221203/gazovyy-soyuz-polojenie-russkogo-yazyka-vizit-tokaeva-intervyu-posla-rossii-v-kazaxstane-30463326.html
Газовый союз, положение русского языка, визит Токаева: интервью посла России в Казахстане
Газовый союз, положение русского языка, визит Токаева: интервью посла России в Казахстане
Почему президент Казахстана совершил свой первый зарубежный визит после переизбрания именно в Москву?
2022-12-03T20:04+0500
2022-12-03T20:04+0500
2022-12-03T20:04+0500
видео
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
посол
президент
визит
москва
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Как России и Казахстану решать проблемы безопасности в своем регионе? Как санкции влияют на экономику двух стран? Почему нужно продвигать идею создания газового союза Москвы, Астаны и Ташкента? Каково положение русского языка в Казахстане? Эти и многие другие вопросы двусторонних отношений исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский обсудил в студии Sputnik с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным.
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газовый союз положение русского языка визит токаева интервью посла россии в казахстане почему президент казахстана совершил свой первый зарубежный визит после переизбрания именно в москву
газовый союз положение русского языка визит токаева интервью посла россии в казахстане почему президент казахстана совершил свой первый зарубежный визит после переизбрания именно в москву
Газовый союз, положение русского языка, визит Токаева: интервью посла России в Казахстане
Почему президент Казахстана совершил свой первый зарубежный визит после переизбрания именно в Москву?
Как России и Казахстану решать проблемы безопасности в своем регионе? Как санкции влияют на экономику двух стран? Почему нужно продвигать идею создания газового союза Москвы, Астаны и Ташкента? Каково положение русского языка в Казахстане?
Эти и многие другие вопросы двусторонних отношений исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский обсудил в студии Sputnik с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным.