https://uz.sputniknews.ru/20221203/gazovyy-soyuz-polojenie-russkogo-yazyka-vizit-tokaeva-intervyu-posla-rossii-v-kazaxstane-30463326.html

Газовый союз, положение русского языка, визит Токаева: интервью посла России в Казахстане

Газовый союз, положение русского языка, визит Токаева: интервью посла России в Казахстане

Почему президент Казахстана совершил свой первый зарубежный визит после переизбрания именно в Москву?

2022-12-03T20:04+0500

2022-12-03T20:04+0500

2022-12-03T20:04+0500

видео

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

посол

президент

визит

москва

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Как России и Казахстану решать проблемы безопасности в своем регионе? Как санкции влияют на экономику двух стран? Почему нужно продвигать идею создания газового союза Москвы, Астаны и Ташкента? Каково положение русского языка в Казахстане? Эти и многие другие вопросы двусторонних отношений исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский обсудил в студии Sputnik с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным.

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газовый союз положение русского языка визит токаева интервью посла россии в казахстане почему президент казахстана совершил свой первый зарубежный визит после переизбрания именно в москву