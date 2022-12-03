https://uz.sputniknews.ru/20221203/ikramov-i-matytsin-obsudili-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-rossii-v-sportivnoy-sfere-30461194.html
Икрамов и Матыцин обсудили сотрудничество Узбекистана и России в спортивной сфере
Икрамов и Матыцин обсудили сотрудничество Узбекистана и России в спортивной сфере
Как прошла встреча министра спорта России и министра развития спорта Узбекистана в Самарканде - в нашем материале.
2022-12-03T14:03+0500
2022-12-03T14:03+0500
2022-12-03T14:03+0500
спорт
адхам икрамов
сотрудничество
россия
узбекистан
спорт
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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Министр развития спорта Узбекистана Адхам Икрамов и министр спорта России Олег Матыцин провели встречу в Самарканде в рамках 3-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.Министры подписали меморандум, направленный на развитие двустороннего сотрудничества между ведомствами двух стран.Так, основной целью документа является укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в сфере профессионального образования в области физической культуры и спорта на основе равноправия и взаимного интереса. Документ предусматривает следующие направления:
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икрамов и матыцин обсудили сотрудничество узбекистана и россии в спортивной сфере как прошла встреча министра спорта россии и министра развития спорта узбекистана в самарканде биография
икрамов и матыцин обсудили сотрудничество узбекистана и россии в спортивной сфере как прошла встреча министра спорта россии и министра развития спорта узбекистана в самарканде биография
Икрамов и Матыцин обсудили сотрудничество Узбекистана и России в спортивной сфере
Как прошла встреча министра спорта России и министра развития спорта Узбекистана в Самарканде — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik.
Министр развития спорта Узбекистана Адхам Икрамов и министр спорта России Олег Матыцин провели
встречу в Самарканде в рамках 3-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.
Министры подписали меморандум, направленный на развитие двустороннего сотрудничества между ведомствами двух стран.
Так, основной целью документа является укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в сфере профессионального образования в области физической культуры и спорта на основе равноправия и взаимного интереса. Документ предусматривает следующие направления:
развитие профессионального образования в области физической культуры и спорта, в том числе посредством научной, методической и инновационной деятельности;
подготовка кадров в области физического воспитания и спорта, а также повышение их квалификации и проведение профессиональной переподготовки;
совершенствование образовательных программ, государственных образовательных стандартов, а также систем оценки качества образования;
подготовка кадров с учетом многообразия специальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.