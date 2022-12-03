https://uz.sputniknews.ru/20221203/ikramov-i-matytsin-obsudili-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-rossii-v-sportivnoy-sfere-30461194.html

Икрамов и Матыцин обсудили сотрудничество Узбекистана и России в спортивной сфере

Икрамов и Матыцин обсудили сотрудничество Узбекистана и России в спортивной сфере

Как прошла встреча министра спорта России и министра развития спорта Узбекистана в Самарканде - в нашем материале.

2022-12-03T14:03+0500

2022-12-03T14:03+0500

2022-12-03T14:03+0500

спорт

адхам икрамов

сотрудничество

россия

узбекистан

спорт

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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Министр развития спорта Узбекистана Адхам Икрамов и министр спорта России Олег Матыцин провели встречу в Самарканде в рамках 3-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.Министры подписали меморандум, направленный на развитие двустороннего сотрудничества между ведомствами двух стран.Так, основной целью документа является укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в сфере профессионального образования в области физической культуры и спорта на основе равноправия и взаимного интереса. Документ предусматривает следующие направления:

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икрамов и матыцин обсудили сотрудничество узбекистана и россии в спортивной сфере как прошла встреча министра спорта россии и министра развития спорта узбекистана в самарканде биография