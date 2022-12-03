https://uz.sputniknews.ru/20221203/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente--30455469.html

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Мастер-класс Фархада Махмудова, концерт симфонического оркестра и продуктовая ярмарка . Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2022-12-03T09:02+0500

2022-12-03T09:02+0500

2022-12-03T09:02+0500

общество

ташкент

выходные

концерт

выставка

мастер-класс

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Суббота, 3 декабряВ кинотеатрах столицы пройдет премьера фильма-концерта NCT Dream The Movie: In a Dream. Зрители увидят закулисные съёмки и эксклюзивные интервью с выступления группы на самой большой арене в Южной Корее — Олимпийском стадионе.Место: Cinemaplex, Compass CinemaВремя: 14:20, 19:40Российский исполнитель выступит с сольной программой на сцене дворца "Дружбы народов".Место: Дворец "Дружба народов"Время: 19:00Стоимость билетов: от 150 тыс. до 2 млн сумовТелефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Основная целью фотовыставки, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, - показать истории жизни с ВИЧ и то, как изменилось восприятие и лечение заболевания.Место: 139 Documentary CenterВремя: с 11:00 до 17:00Вход свободный.Телефон для справок: +998 99 926 01 39У посетителей будет возможность купить продукты по сниженным ценам.Место: Tashkent INDEXВремя: с 9:00 до 19:00Вход свободный.Телефон для справок: (+998) 99−332−3333Заслуженный артист России, руководитель национальной актёрской мастерской в Московском ВГИК проведет мастер-класс по актерскому мастерству.Место: Ташкентский филиал ВГИКВремя: 14:00Вход свободныйВоскресенье, 4 декабряХудожественный руководитель ансамбля "Гавана XXI" Натали Марэн представит концертную программу совместно с Симфоническим оркестром Узбекистана в большом зале Государственной Консерватории Узбекистана.Место: Государственная КонсерваторияВремя: 18:00Стоимость билетов: 55 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Ледовый каток Ice Avenue открыл новый сезон. Для посетителей доступны билеты на одноразовое посещение, а также абонементы на регулярные занятия.Стоимость билетов: Взрослым: 30 и 50 тыс. сумов за 30 и 60 минут/ Детям до 12 лет: 25 и 35 тыс. сумов за 30 и 60 минутСтоимость абонемента: Взрослый: 800 тыс. cумов за 30 часов/ Детский: 600 тыс. cумов за 30 часовМесто: Ice Avenue (Айс Авеню)Время: с 10:00 до 22:00Телефон для справок: +998 71 291 34 51Участники лекции узнают, с чего начать, чтобы освоить данную профессию, а также обучатся основным принципам создания Telegram ботов, интернет-магазинов и веб-приложений.Необходима предварительная регистрация по номеру: (+998) 78−113−0121Место: Учебный центр ProwebВремя: 12:00, 15:00, 18:00 (на русском языке)Телефон для справок: (+998) 78−113−0121Группа выступит с авторской программой на сцене дворца "Дружба народов".Место: Дворец "Дружба народов"Время: 19:00Стоимость билетов: от 40 до 300 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Каракалпакский художник Темур Шардеметов представит выставку авторских работ под названием Shardemet в HLMRDV gallery.Вход свободныйМесто: HLMRDV galleryВремя: с 11:00 до 19:00Телефон для справок: +998 71 281 47 78

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