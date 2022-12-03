https://uz.sputniknews.ru/20221203/mirziyoev-obsudil-mery-po-razvitiyu-zelenoy-ekonomiki--podrobnosti-30460636.html

Мирзиёев обсудил меры по развитию "зеленой" экономики – подробности

Мирзиёев обсудил меры по развитию "зеленой" экономики – подробности

Какие меры обсуждались в ходе совещания - читайте в нашем материале.

2022-12-03T12:05+0500

2022-12-03T12:05+0500

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шавкат мирзиёев

экономика

экономика

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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер, направленных на развитие "зеленой" экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, среди подобных мер - государственная программа по реализации Стратегии развития в 2022 году. Она предусматривает разработку программы по переходу к "зеленой" экономике и энергосбережению в отраслях промышленности.Известно, что этот документ определяет концепцию перехода к "зеленой" экономике и обеспечения энергоэффективности в промышленных отраслях с утверждением целевых показателей сокращения расхода топливно-энергетических ресурсов на 25 стратегически важных предприятиях.По сообщению пресс-службы, с 1 июня 2023 года также будет внедрена система "зеленых сертификатов", подтверждающих, что продукция производится с использованием экологически чистой энергии и технологий. С этой целью будет поэтапно внедряться регулирование выбросов парниковых газов.Кроме этого, предлагается полностью внедрить принцип "загрязнитель платит", расширить перечень загрязняющих веществ и повысить ставку сбора за выброс таких веществ.Также особое внимание будет уделено наращиванию научных исследований по "зеленой" экономике и реализации инновационных проектов. Будет сформирована специальная группа для постоянной оценки выполнения мер, перечисленных в документе. В нее войдут руководители 15 международных организаций и финансовых институтов.Мирзиёев одобрил данные предложения и распорядился повысить энергоэффективность и снизить энергозатраты при производстве продукции в каждой из отраслей.

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