https://uz.sputniknews.ru/20221203/mirziyoev-obsudil-mery-po-razvitiyu-zelenoy-ekonomiki--podrobnosti-30460636.html
Мирзиёев обсудил меры по развитию "зеленой" экономики – подробности
Мирзиёев обсудил меры по развитию "зеленой" экономики – подробности
Какие меры обсуждались в ходе совещания - читайте в нашем материале.
2022-12-03T12:05+0500
2022-12-03T12:05+0500
2022-12-03T12:15+0500
шавкат мирзиёев
экономика
экономика
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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер, направленных на развитие "зеленой" экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, среди подобных мер - государственная программа по реализации Стратегии развития в 2022 году. Она предусматривает разработку программы по переходу к "зеленой" экономике и энергосбережению в отраслях промышленности.Известно, что этот документ определяет концепцию перехода к "зеленой" экономике и обеспечения энергоэффективности в промышленных отраслях с утверждением целевых показателей сокращения расхода топливно-энергетических ресурсов на 25 стратегически важных предприятиях.По сообщению пресс-службы, с 1 июня 2023 года также будет внедрена система "зеленых сертификатов", подтверждающих, что продукция производится с использованием экологически чистой энергии и технологий. С этой целью будет поэтапно внедряться регулирование выбросов парниковых газов.Кроме этого, предлагается полностью внедрить принцип "загрязнитель платит", расширить перечень загрязняющих веществ и повысить ставку сбора за выброс таких веществ.Также особое внимание будет уделено наращиванию научных исследований по "зеленой" экономике и реализации инновационных проектов. Будет сформирована специальная группа для постоянной оценки выполнения мер, перечисленных в документе. В нее войдут руководители 15 международных организаций и финансовых институтов.Мирзиёев одобрил данные предложения и распорядился повысить энергоэффективность и снизить энергозатраты при производстве продукции в каждой из отраслей.
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мирзиеев обсудил меры по развитию зеленой экономики подробности мирзиёев биография как стал президентом какие меры обсуждались в ходе совещания
мирзиеев обсудил меры по развитию зеленой экономики подробности мирзиёев биография как стал президентом какие меры обсуждались в ходе совещания
Мирзиёев обсудил меры по развитию "зеленой" экономики – подробности
12:05 03.12.2022 (обновлено: 12:15 03.12.2022)
Какие меры обсуждались в ходе совещания — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер, направленных на развитие "зеленой" экономики. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Так, среди подобных мер - государственная программа по реализации Стратегии развития в 2022 году. Она предусматривает разработку программы по переходу к "зеленой" экономике и энергосбережению в отраслях промышленности.
Известно, что этот документ определяет концепцию перехода к "зеленой" экономике и обеспечения энергоэффективности в промышленных отраслях с утверждением целевых показателей сокращения расхода топливно-энергетических ресурсов на 25 стратегически важных предприятиях.
По сообщению пресс-службы, с 1 июня 2023 года также будет внедрена система "зеленых сертификатов", подтверждающих, что продукция производится с использованием экологически чистой энергии и технологий. С этой целью будет поэтапно внедряться регулирование выбросов парниковых газов.
Кроме этого, предлагается полностью внедрить принцип "загрязнитель платит", расширить перечень загрязняющих веществ и повысить ставку сбора за выброс таких веществ.
Также особое внимание будет уделено наращиванию научных исследований по "зеленой" экономике и реализации инновационных проектов. Будет сформирована специальная группа для постоянной оценки выполнения мер, перечисленных в документе. В нее войдут руководители 15 международных организаций и финансовых институтов.
Мирзиёев одобрил данные предложения и распорядился повысить энергоэффективность и снизить энергозатраты при производстве продукции в каждой из отраслей.