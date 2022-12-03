https://uz.sputniknews.ru/20221203/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-subbotu-30460504.html
Синоптики рассказали о погоде на субботу
Синоптики рассказали о погоде на субботу
Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-12-03T11:04+0500
2022-12-03T11:04+0500
2022-12-03T12:15+0500
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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. В субботу в Узбекистане осадков не ожидается. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 0-5 градусов тепла, на севере — 2-7 градусов ниже нуля. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Утром возможен туман. Температура в столице страны — 0-2 градусов тепла.В горных районах без осадков. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 2-7 градусов ниже нуля.
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синоптики рассказали о погоде на субботу прогноз погоды на 3 декабря узбекстан ташкент бухара фергана какая погода ожидается в субботу на территории республики
синоптики рассказали о погоде на субботу прогноз погоды на 3 декабря узбекстан ташкент бухара фергана какая погода ожидается в субботу на территории республики
Синоптики рассказали о погоде на субботу
11:04 03.12.2022 (обновлено: 12:15 03.12.2022)
Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik.
В субботу в Узбекистане осадков не ожидается. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 0-5 градусов тепла, на севере — 2-7 градусов ниже нуля. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте без осадков. Утром возможен туман. Температура в столице страны — 0-2 градусов тепла.
В горных районах без осадков. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 2-7 градусов ниже нуля.