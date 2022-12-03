https://uz.sputniknews.ru/20221203/suares-zaplakal-posle-vyleta-sbornoy-urugvaya-s-chempionata-mira-v-katare-30466932.html
Суарес заплакал после вылета сборной Уругвая с чемпионата мира в Катаре
Суарес заплакал после вылета сборной Уругвая с чемпионата мира в Катаре
В пятницу сборная Уругвая обыграла ганцев (2:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, однако не смогла выйти в плей-офф.
2022-12-03T19:03+0500
2022-12-03T19:03+0500
2022-12-03T19:03+0500
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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес заявил, что команда ради страны оставила все силы на чемпионате мира в Катаре, несмотря на невыход в плей-офф.В пятницу сборная Уругвая обыграла ганцев (2:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, но не сумела выйти в плей-офф, уступив футболистам команды Южной Кореи по числу забитых мячей и став третьей в группе Н.
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суарес заплакал после вылета сборной уругвая с чемпионата мира в катаре в пятницу сборная уругвая обыграла ганцев 2 0 два ноль с каким счетом в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира однако не смогла выйти в плей офф
суарес заплакал после вылета сборной уругвая с чемпионата мира в катаре в пятницу сборная уругвая обыграла ганцев 2 0 два ноль с каким счетом в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира однако не смогла выйти в плей офф
Суарес заплакал после вылета сборной Уругвая с чемпионата мира в Катаре
В пятницу сборная Уругвая обыграла ганцев (2:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, однако не смогла выйти в плей-офф.
ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik.
Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес заявил
, что команда ради страны оставила все силы на чемпионате мира в Катаре, несмотря на невыход в плей-офф.
В пятницу сборная Уругвая обыграла ганцев (2:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, но не сумела выйти в плей-офф, уступив футболистам команды Южной Кореи по числу забитых мячей и став третьей в группе Н.
"Очень больно прощаться с чемпионатом мира, но мы уверены, что оставили все силы ради нашей страны. Горжусь тем, что мы уругвайцы, хоть нас и не уважают. Спасибо за поддержку каждому уругвайцу, которые поддерживали нас во всех уголках мира", - написал 35-летний форвард в Twitter.