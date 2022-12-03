https://uz.sputniknews.ru/20221203/summu-podlejaschuyu-tamojennomu-deklarirovaniyu-mogut-uvelichit-do-100-mln-sumov-30462663.html
Сумму, подлежащую таможенному декларированию, могут увеличить до 100 млн сумов
Сумму, подлежащую таможенному декларированию, могут увеличить до 100 млн сумов
Проект нового постановления Кабмина будет находиться на общественном обсуждении до 14 декабря.
2022-12-03T18:05+0500
2022-12-03T18:05+0500
2022-12-03T18:05+0500
экономика
таможня
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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. На портале СОВАЗ на общественное обсуждение вынесен проект постановления Кабинета Министров. Государственный таможенный комитет вносит изменения в правила ввоза и вывоза наличной валюты, включая иностранную, физическими лицами через таможенную границу республики.Согласно действующему порядку в Узбекистане, таможенный контроль проводится при ввозе или вывозе суммы, превышающей 70 млн сумов.При этом необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и предъявить ее работнику таможенного органа. В пассажирской таможенной декларации указывается вся сумма ввозимых и вывозимых средств.В проекте постановления правительства предлагается увеличить сумму, подлежащую декларированию, до 100 млн сумов. Кроме того, предлагается ввести порядок разъяснения физическим лицам правил заполнения декларации работниками таможенных органов.Документ направлен на совершенствование таможенного администрирования на принципах открытости, прозрачности и надежности, а также упрощение законодательства в сфере лицензирования и разрешений.Проект будет находиться на общественном обсуждении до 14 декабря.
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сумму таможенного декларирования ввозимых средств могут увеличить до 100 млн сумов проект нового постановления кабмина будет находиться на общественном обсуждении до 14 декабря
сумму таможенного декларирования ввозимых средств могут увеличить до 100 млн сумов проект нового постановления кабмина будет находиться на общественном обсуждении до 14 декабря
Сумму, подлежащую таможенному декларированию, могут увеличить до 100 млн сумов
Проект нового постановления Кабмина будет находиться на общественном обсуждении до 14 декабря.
ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik.
На портале СОВАЗ на общественное обсуждение вынесен проект
постановления Кабинета Министров. Государственный таможенный комитет вносит изменения в правила ввоза и вывоза наличной валюты, включая иностранную, физическими лицами через таможенную границу республики.
Согласно действующему порядку в Узбекистане, таможенный контроль проводится при ввозе или вывозе суммы, превышающей 70 млн сумов.
При этом необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и предъявить ее работнику таможенного органа. В пассажирской таможенной декларации указывается вся сумма ввозимых и вывозимых средств.
В проекте постановления правительства предлагается увеличить сумму, подлежащую декларированию, до 100 млн сумов. Кроме того, предлагается ввести порядок разъяснения физическим лицам правил заполнения декларации работниками таможенных органов.
Документ направлен на совершенствование таможенного администрирования на принципах открытости, прозрачности и надежности, а также упрощение законодательства в сфере лицензирования и разрешений.
Проект будет находиться на общественном обсуждении до 14 декабря.