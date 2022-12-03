https://uz.sputniknews.ru/20221203/summu-podlejaschuyu-tamojennomu-deklarirovaniyu-mogut-uvelichit-do-100-mln-sumov-30462663.html

Сумму, подлежащую таможенному декларированию, могут увеличить до 100 млн сумов

Сумму, подлежащую таможенному декларированию, могут увеличить до 100 млн сумов

Проект нового постановления Кабмина будет находиться на общественном обсуждении до 14 декабря.

2022-12-03T18:05+0500

2022-12-03T18:05+0500

2022-12-03T18:05+0500

экономика

таможня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/13/24667876_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_16ef945234aff3c7fbbeca92031a19b4.jpg

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. На портале СОВАЗ на общественное обсуждение вынесен проект постановления Кабинета Министров. Государственный таможенный комитет вносит изменения в правила ввоза и вывоза наличной валюты, включая иностранную, физическими лицами через таможенную границу республики.Согласно действующему порядку в Узбекистане, таможенный контроль проводится при ввозе или вывозе суммы, превышающей 70 млн сумов.При этом необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и предъявить ее работнику таможенного органа. В пассажирской таможенной декларации указывается вся сумма ввозимых и вывозимых средств.В проекте постановления правительства предлагается увеличить сумму, подлежащую декларированию, до 100 млн сумов. Кроме того, предлагается ввести порядок разъяснения физическим лицам правил заполнения декларации работниками таможенных органов.Документ направлен на совершенствование таможенного администрирования на принципах открытости, прозрачности и надежности, а также упрощение законодательства в сфере лицензирования и разрешений.Проект будет находиться на общественном обсуждении до 14 декабря.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сумму таможенного декларирования ввозимых средств могут увеличить до 100 млн сумов проект нового постановления кабмина будет находиться на общественном обсуждении до 14 декабря