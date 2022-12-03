https://uz.sputniknews.ru/20221203/svo-vozmojen-li-udar-po-vsu-iz-belarusi-30457264.html

СВО: возможен ли удар по ВСУ из Беларуси?

СВО: возможен ли удар по ВСУ из Беларуси?

Варшава на опыте киевского режима ничему не учится – потеряла более 1200 "добровольцев" в зоне российской СВО, и готовится к аннексии Западной Украины, то есть к прямому вооруженному конфликту с Москвой и Минском.

2022-12-03T13:06+0500

2022-12-03T13:06+0500

2022-12-03T13:06+0500

колумнисты

украина

польша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1f/29619090_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1a32985450d246a044e0002c113652d.jpg

Неизвестно, на что надеются польские правители и стратеги, однако "оберег" пятой статьи устава НАТО на польскую интервенцию не распространяется.Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 30 ноября сообщил, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западно-украинских областей – Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской. Польский президент Анджей Дуда считает достаточным обоснованием для этого референдумы на территории Западной Украины (готовятся), а также Волынскую резню 1943 года. По информации Нарышкина, Варшава намерена действовать без учета национальных интересов украинцев и поляков, "инициативно и настойчиво", чтобы Вашингтон не успел договориться с Москвой о новом мире. Намерения польского руководства совпадают с планами киевского режима – втянуть НАТО в прямой военный конфликт с Россией, и спасти ВСУ от полного разгрома.Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 1 декабря заявил о росте количества провокаций вблизи государственной границы с Украиной, которая пытается втянуть в конфликт войска стран Североатлантического альянса. Поэтому необходимо постоянно отслеживать и "не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии". План военного строительства Союзного государства Беларуси и России учитывает сложность обстановки, провокации киевского режима. К примеру, сегодня на границе с Украиной, над пунктом пропуска Мокраны посадили разведывательный квадрокоптер без опознавательных знаков, который направлялся с украинской территории в глубь Беларуси.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 декабря обратил внимание западных журналистов на тот факт, что США и НАТО являются прямыми участниками украинского конфликта – поставляют киевским властям вооружение и наемников. Кроме того, действующие натовские военнослужащие готовят специалистов ВСУ, выдают целеуказания для украинских огневых средств для поражения российских позиций.Генштаб ВСУ 1 декабря спрогнозировал: Белорусская армия в дальнейшем присоединится к Российской для удара с северного направления, и "продолжит участвовать в российской агрессии". А экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица отметил, что Польша могла бы усилить украинские войска в случае российской атаки со стороны РБ.НАТО несет войну и позорБеларусь и Россия готовы к любому развитию событий на Западном стратегическом направлении. Возможен ли удар по ВСУ с севера? Военно-политические предпосылки, силы и средства для этого у Москвы и Минска имеются. По информации Сергея Лаврова, в Союзном государстве "все необходимые меры поддержания готовности к любым вариантам приняты". И все же раздел Украины ее ближайшими соседями из блока НАТО –осязаемая геополитическая реальность.К примеру, Польша стала главным "учебным центром" ВСУ и основным логистическим узлом поставок киевскому режиму иностранных вооружений. Тысячи польских "добровольцев" воюют против России в зоне СВО. Украинское правительство предоставило польским гражданам практически равные с украинцами права. Польские бизнесмены интересуются распродажами в аграрном секторе "незалежной". Так исчезают остатки суверенитета.Варшавские идеологи боевого "братания" с Киевом совершенно прозрачны и прагматичны. Президент организации "Реституция Кресов" Конрад Рэнкас ранее сообщил: "Поляки ждут только зеленого света от американцев и англичан… Официально это будет не аннексия, а "братская помощь" киевскому правительству. Как только польская армия окажется во Львове, формальные обоснования уже не будут иметь значения. Мы вернемся на земли, принадлежавшие Польше с 14 века". Что это, если не планирование удара в спину Киеву?Чисто гипотетически, если Польша "отреферендит" Волынь и Галицию, а Венгрия и Румыния прихватят другие области Западной Украины, местных жителей очень быстро отучат от бандеровских лозунгов (чем ускорят денацификацию). Однако, стратегические интересы национальной безопасности Беларуси и России ультимативно требуют выступить против Украины и Польши, то есть против дальнейшего расширения НАТО на восток и рецидивов агрессии коллективного Запада.Дислоцированные близ украинской границы две новые польские дивизии может остановить в движении на восток только могущественная совместная группировка войск, сформированная в октябре на территории Республики Беларусь. Минобороны РБ продолжает практиковать внезапные комплексные проверки боевой и мобилизационной готовности войск, внедряются новые методы обучения личного состава – с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Российская армия планомерно решает задачи специальной военной операции. Европа "рискует развязать крупномасштабную войну, и ведет людей к нищете". Слишком частые заявления администрации Белого дома о том, что США не намерены вступать в войну с Россией, свидетельствуют лишь о высокой вероятности прямого конфликта. И бригада 101-й воздушно-десантной дивизии США в октябре переброшена в Румынию не для учений, а для "боевого развертывания". Напомню, сейчас в Европе находятся около 100 тысяч военнослужащих Армии США. Локальный конфликт на Украине с гибридным участием стран НАТО способен трансформироваться в прямой глобальный конфликт.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: СВО: перспективы крупного наступления ВС России

украина

польша

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

сво специальная военная операция россии в защиту жителей донбасса украина польша обстрелы беларусь нато