https://uz.sputniknews.ru/20221203/v-tashkente-proshel-master-klass-farxada-maxmudova--foto-30467667.html
В Ташкенте прошел мастер-класс Фархада Махмудова – фото
В Ташкенте прошел мастер-класс Фархада Махмудова – фото
Махмудов является руководителем московской мастерской ВГИК, созданной для узбекских студентов.
2022-12-03T17:04+0500
2022-12-03T17:04+0500
2022-12-03T17:04+0500
культура
ташкент
мастер-класс
мастерская
москва
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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. В субботу в Ташкентском филиале ВГИК прошел мастер-класс заслуженного артиста России архада Махмудова. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Артист рассказал слушателям о художественной школе Станиславского, принципах работы на сцене театра и кино, секретах работы артиста, поделился советами, как совершенствовать актерское мастерство, режиссуру.Также он поделился, что подготовка актеров также включает в себя танцы, йогу, пение, чтение книг по искусству и выработку ежедневного расписания, связанного с творчеством.
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в ташкенте прошел мастер класс фархада махмудова фото махмудов является руководителем московской мастерской вгик созданной для узбекских студентов
в ташкенте прошел мастер класс фархада махмудова фото махмудов является руководителем московской мастерской вгик созданной для узбекских студентов
В Ташкенте прошел мастер-класс Фархада Махмудова – фото
Махмудов является руководителем московской мастерской ВГИК, созданной для узбекских студентов.
ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. В субботу в Ташкентском филиале ВГИК прошел мастер-класс заслуженного артиста России архада Махмудова. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Артист рассказал слушателям о художественной школе Станиславского, принципах работы на сцене театра и кино, секретах работы артиста, поделился советами, как совершенствовать актерское мастерство, режиссуру.
"Во время съемок режиссер должен понимать актера, потому что профессиональный актер отдает всю душу той роли, которую играет. Кино – это яркое искусство для каждого, будь то драма, трагедия, фэнтези или комедия, оно должно потрясать человека", – отметил Махмудов.
Также он поделился, что подготовка актеров также включает в себя танцы, йогу, пение, чтение книг по искусству и выработку ежедневного расписания, связанного с творчеством.