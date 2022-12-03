https://uz.sputniknews.ru/20221203/v-tashkente-proshel-master-klass-farxada-maxmudova--foto-30467667.html

В Ташкенте прошел мастер-класс Фархада Махмудова – фото

В Ташкенте прошел мастер-класс Фархада Махмудова – фото

Махмудов является руководителем московской мастерской ВГИК, созданной для узбекских студентов.

2022-12-03T17:04+0500

2022-12-03T17:04+0500

2022-12-03T17:04+0500

культура

ташкент

мастер-класс

мастерская

москва

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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. В субботу в Ташкентском филиале ВГИК прошел мастер-класс заслуженного артиста России архада Махмудова. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Артист рассказал слушателям о художественной школе Станиславского, принципах работы на сцене театра и кино, секретах работы артиста, поделился советами, как совершенствовать актерское мастерство, режиссуру.Также он поделился, что подготовка актеров также включает в себя танцы, йогу, пение, чтение книг по искусству и выработку ежедневного расписания, связанного с творчеством.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в ташкенте прошел мастер класс фархада махмудова фото махмудов является руководителем московской мастерской вгик созданной для узбекских студентов