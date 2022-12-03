https://uz.sputniknews.ru/20221203/vremya-ch-zapad-okonchatelno-dokazal-chto-ne-gotov-k-bolshoy-voyne-s-rossiey----30461426.html
Время Ч: Запад окончательно доказал, что не готов к большой войне с Россией
Время Ч: Запад окончательно доказал, что не готов к большой войне с Россией
Российский военно-промышленный комплекс оказался способен быстро адаптироваться к требованиям времени, западная модель же показывает себя слишком забюрократизированной, рассказал в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко.
2022-12-03T16:02+0500
2022-12-03T16:02+0500
2022-12-03T16:02+0500
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Почему американцы не смогут быстро нарастить выпуск необходимого им вооружения? Как совместное патрулирование ВКС России и ВВС КНР Японского и Восточно-Китайского морей ударит по США и их союзникам? Что даст России освобождение Артемовска? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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время ч запад окончательно доказал что не готов к большой войне с россией российский военно промышленный комплекс оказался способен быстро адаптироваться к требованиям времени западная модель же показывает себя слишком забюрократизированной рассказал в интервью sputnik на русском военный эксперт александр хроленко
время ч запад окончательно доказал что не готов к большой войне с россией российский военно промышленный комплекс оказался способен быстро адаптироваться к требованиям времени западная модель же показывает себя слишком забюрократизированной рассказал в интервью sputnik на русском военный эксперт александр хроленко
Время Ч: Запад окончательно доказал, что не готов к большой войне с Россией
Российский военно-промышленный комплекс оказался способен быстро адаптироваться к требованиям времени, западная модель же показывает себя слишком забюрократизированной, рассказал в интервью Sputnik на русском военный эксперт Александр Хроленко.
Почему американцы не смогут быстро нарастить выпуск необходимого им вооружения? Как совместное патрулирование ВКС России и ВВС КНР Японского и Восточно-Китайского морей ударит по США и их союзникам? Что даст России освобождение Артемовска? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".