https://uz.sputniknews.ru/20221203/vremya-ch-zapad-okonchatelno-dokazal-chto-ne-gotov-k-bolshoy-voyne-s-rossiey----30461426.html

Время Ч: Запад окончательно доказал, что не готов к большой войне с Россией

Время Ч: Запад окончательно доказал, что не готов к большой войне с Россией

Российский военно-промышленный комплекс оказался способен быстро адаптироваться к требованиям времени, западная модель же показывает себя слишком забюрократизированной, рассказал в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Хроленко.

2022-12-03T16:02+0500

2022-12-03T16:02+0500

2022-12-03T16:02+0500

видео

запад

война

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/02/30457607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b28dbe936e0fa8fd63049e3b5661f30.jpg

Почему американцы не смогут быстро нарастить выпуск необходимого им вооружения? Как совместное патрулирование ВКС России и ВВС КНР Японского и Восточно-Китайского морей ударит по США и их союзникам? Что даст России освобождение Артемовска? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

время ч запад окончательно доказал что не готов к большой войне с россией российский военно промышленный комплекс оказался способен быстро адаптироваться к требованиям времени западная модель же показывает себя слишком забюрократизированной рассказал в интервью sputnik на русском военный эксперт александр хроленко