https://uz.sputniknews.ru/20221204/forum-shos-obsudil-rezultaty-samarkandskogo-sammita-30478573.html

Форум ШОС обсудил результаты Самаркандского саммита

Форум ШОС обсудил результаты Самаркандского саммита

В онлайн-встрече высокого уровня принял участие посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев.

2022-12-04T16:19+0500

2022-12-04T16:19+0500

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посол

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ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Третий Форум высокого уровня Шанхайской организации сотрудничества прошел в онлайн-формате. Узбекистана на форуме представлял посол республики в Китае Фарход Арзиев, сообщает ИА "Дунё".Организовали форум Китайская академия международных проблем (КАМП) и Центр международной юридической подготовки и сотрудничества для ШОС Шанхайского университета политических наук и права.По мнению участников, принятие Самаркандской декларации стало важным итогом заседания глав государств ШОС в Самарканде.В ходе своего выступление Посол Фарход Арзиев отметил, что благодаря совместным усилиям удалось в полном объёме выполнить план председательства Узбекистана в ШОС, в рамках которого проведено более 100 крупных мероприятий.За год председательства члены организации приняли более 40 документов, в том числе стратегического и концептуального характера, определили ключевые направления дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества, включая партнерство в таких важных сферах, торговля, развитие инфраструктуры, промышленная кооперация, ускорения "зеленой" и цифровой трансформации и другие.Читайте также: Заседание Межпарламентской комиссии Узбекистана и России может пройти в начале 2023 года

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