https://uz.sputniknews.ru/20221204/oblachno-mestami-sneg-prognoz-pogody-na-4-dekabrya-30469018.html

Облачно, местами снег: прогноз погоды на 4 декабря

Облачно, местами снег: прогноз погоды на 4 декабря

Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-12-04T09:03+0500

2022-12-04T09:03+0500

2022-12-04T09:34+0500

общество

погода

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В воскресенье в Узбекистане ожидается переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег. Местами — туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, к вечеру небольшой снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 градусов ниже нуля, днем — 0-2 градуса тепла. Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13 градусов ниже нуля, местами до 15-20, днем — 2-7 градусов ниже нуля.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 градусов ниже нуля, днем — 0-5 градусов тепла. На севере Навоийской области ночью 12-17 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов ниже нуля.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, во второй половине дня местами небольшой снег. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, во второй половине дня местами небольшой снег. Возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2 градуса тепла — 3 градуса ниже нуля, днем — 0-5 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, временами снег. Возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов.

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облачно местами снег прогноз погоды на 4 декабря какая погода ожидается в воскресенье на территории республики