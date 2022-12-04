https://uz.sputniknews.ru/20221204/oblachno-mestami-sneg-prognoz-pogody-na-4-dekabrya-30469018.html
Облачно, местами снег: прогноз погоды на 4 декабря
Облачно, местами снег: прогноз погоды на 4 декабря
Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-12-04T09:03+0500
2022-12-04T09:03+0500
2022-12-04T09:34+0500
общество
погода
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В воскресенье в Узбекистане ожидается переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег. Местами — туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, к вечеру небольшой снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 градусов ниже нуля, днем — 0-2 градуса тепла. Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13 градусов ниже нуля, местами до 15-20, днем — 2-7 градусов ниже нуля.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 градусов ниже нуля, днем — 0-5 градусов тепла. На севере Навоийской области ночью 12-17 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов ниже нуля.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, во второй половине дня местами небольшой снег. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, во второй половине дня местами небольшой снег. Возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2 градуса тепла — 3 градуса ниже нуля, днем — 0-5 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, временами снег. Возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов.
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облачно местами снег прогноз погоды на 4 декабря какая погода ожидается в воскресенье на территории республики
облачно местами снег прогноз погоды на 4 декабря какая погода ожидается в воскресенье на территории республики
Облачно, местами снег: прогноз погоды на 4 декабря
09:03 04.12.2022 (обновлено: 09:34 04.12.2022)
Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik.
В воскресенье в Узбекистане ожидается переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег. Местами — туман. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, к вечеру небольшой снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 градусов ниже нуля, днем — 0-2 градуса тепла.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13 градусов ниже нуля, местами до 15-20, днем — 2-7 градусов ниже нуля.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 градусов ниже нуля, днем — 0-5 градусов тепла. На севере Навоийской области ночью 12-17 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов ниже нуля.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой снег. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой снег. Возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2 градуса тепла — 3 градуса ниже нуля, днем — 0-5 градусов тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, временами снег. Возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов.