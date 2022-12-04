https://uz.sputniknews.ru/20221204/tashkentskaya-tets-povyshaet-energoeffektvnost-30482139.html

Ташкентская ТЭЦ повышает энергоэффектвность

Ташкентская ТЭЦ повышает энергоэффектвность

Используя передовые технологии и российский опыт, Ташкентская ТЭЦ снижает потребление углеводородов.

2022-12-04T18:18+0500

2022-12-04T18:18+0500

2022-12-04T18:18+0500

общество

узбекистан

ташкент

тэц

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ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Энергоэффективность Ташкентской ТЭЦ, расположенной в Яккасарайском районе столицы, повышается, передает корреспондент Sputnik.В течение года на предприятии установили 17 солнечных водонагревательных устройств общей емкостью 3400 литров, солнечная фотоэлектростанция мощностью 25 кВт, а также 160 ламп освещения на солнечных панелях, 70 сенсорных датчиков движения и 2 преобразователя частоты для обеспечения работы электродвигателей при оптимальных нагрузках.К первому кварталу 2023 года мощность солнечных панелей будет постепенно увеличена до 505,6 кВт/ч.В результате запуска солнечной электроустановки предприятие сократит на 20-30% потребление электроэнергии на собственные нужды. Установка будет вырабатывать в среднем 900 тыс. кВт/ч электроэнергии в год и обеспечит экономию 96 тыс. кубометров природного газа.ТЭЦ активно сотрудничает с Россией, Турцией, Японией, Китаем, Южной Кореей и другими зарубежными странами в модернизации оборудования и строительстве новых мощностей. В частности, из России привезли телесигнализация МКТ-1, генераторы, трансформаторы, изоляционное оборудование и другая техника.Для справки, первое здание Ташкентской ТЭЦ было построено в 1939 году как часть текстильной фабрики. В настоящее время предприятие работает как отдельная станция. Станция обеспечивает тепловой энергией 7 районов Ташкента.

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