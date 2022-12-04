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Видео: что нужно Польше, чтобы присоединить часть Украины, рассказал эксперт
Видео: что нужно Польше, чтобы присоединить часть Украины, рассказал эксперт
Об изменении украинской риторики рассказал в интервью "Sputnik на русском" политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов.
2022-12-04T21:01+0500
2022-12-04T21:01+0500
2022-12-04T21:01+0500
видео
украина
польша
мнение эксперта
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Еще летом генсек НАТО Столтенберг говорил, что Украине нужно думать в первую очередь о победе над Россией, сейчас же он призывает Киев задуматься о сохранении украинской государственности. Об этом изменении риторики рассказал в интервью Sputnik на русском политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов. Почему предложения Латвии и просьбы Данилова о дальнобойном оружии для Украины останутся без ответа от Европы и США? Как Польша планирует захватить часть украинской территории? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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видео корнилов украина польша латвия генсек нато столтенберг европа сша
видео корнилов украина польша латвия генсек нато столтенберг европа сша
Видео: что нужно Польше, чтобы присоединить часть Украины, рассказал эксперт
Об изменении украинской риторики рассказал в интервью Sputnik на русском политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов.
Еще летом генсек НАТО Столтенберг говорил, что Украине нужно думать в первую очередь о победе над Россией, сейчас же он призывает Киев задуматься о сохранении украинской государственности.
Об этом изменении риторики рассказал в интервью Sputnik на русском политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов.
Почему предложения Латвии и просьбы Данилова о дальнобойном оружии для Украины останутся без ответа от Европы и США? Как Польша планирует захватить часть украинской территории? Обо всем этом смотрите в нашем видео
.