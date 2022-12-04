https://uz.sputniknews.ru/20221204/video-chto-nujno-polshe-chtoby-prisoedinit-chast-ukrainy-rasskazal-ekspert-30482898.html

Видео: что нужно Польше, чтобы присоединить часть Украины, рассказал эксперт

Видео: что нужно Польше, чтобы присоединить часть Украины, рассказал эксперт

Об изменении украинской риторики рассказал в интервью "Sputnik на русском" политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов.

2022-12-04T21:01+0500

2022-12-04T21:01+0500

2022-12-04T21:01+0500

видео

украина

польша

мнение эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/01/30425077_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_b9164a23ed6f99c1e949b1ea5283455a.png

Еще летом генсек НАТО Столтенберг говорил, что Украине нужно думать в первую очередь о победе над Россией, сейчас же он призывает Киев задуматься о сохранении украинской государственности. Об этом изменении риторики рассказал в интервью Sputnik на русском политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов. Почему предложения Латвии и просьбы Данилова о дальнобойном оружии для Украины останутся без ответа от Европы и США? Как Польша планирует захватить часть украинской территории? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

украина

польша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео корнилов украина польша латвия генсек нато столтенберг европа сша